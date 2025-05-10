TOYOTA最受歡迎車款「取消純汽油引擎」！日規Corolla僅有油電動力

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 宣布品牌最受歡迎車款之一 Corolla 進行更新，取消所有車型的傳統汽油動力，全系列僅配置 Hybrid 油電複合動力，加速品牌電氣化的發展。

▲Toyota 取消日規 Corolla 傳統汽油動力。

Toyota 指出在日本市場上停產所有採用傳統燃油動力 Corolla 車型是實現碳中和目標的一部分，表示消費者未來將只有單一個動力選擇，也就是 1.8 升 Hybrid 混合動力系統。此舉與 Toyota 在 2022 年針對歐洲市場採取的措施一致，但是歐洲消費者則有 1.8 升和 2.0 升兩款油電混合動力可以選擇。

日規 Toyota Corolla Hybrid 車型採用 1.8 升汽油引擎搭配油電系統，引擎可以輸出 97 匹最大馬力，在前輪驅動 (2WD) 車型中，搭配一具可輸出 94 匹馬力的電動馬達；而在四輪驅動 (E-Four) 車型則會在後軸增加第二具電動馬達，額外提供 40 匹的動力。

目前的 12 代 Toyota Corolla 車系首度於 2018 年推出，並在 2022 年進行了中期改款。然而，Toyota 不斷透過小幅度變動來提升這款具有悠久歷史車系的競爭力。在配備表現上，原廠將內建錄音功能的前後行車記錄器以及數位鑰匙功能列為除了入門車型以外的標準配備，並新增多項駕駛輔助功能，包括盲點監測、離車安全警示和停車輔助煞車等等。

Toyota 目前並未透露更多有關下一代 Corolla 車型的訊息，但預期新一代車型最快將在 2026 年首次亮相，同時有望會搭載更高效率的油電混合動力系統，搭配最新的家族化造型和多項先進的技術。