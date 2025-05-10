ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

TOYOTA最受歡迎車款「取消純汽油引擎」！日規Corolla僅有油電動力

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 宣布品牌最受歡迎車款之一 Corolla 進行更新，取消所有車型的傳統汽油動力，全系列僅配置 Hybrid 油電複合動力，加速品牌電氣化的發展。

▲Toyota 取消日規 Corolla 傳統汽油動力。

Toyota 指出在日本市場上停產所有採用傳統燃油動力 Corolla 車型是實現碳中和目標的一部分，表示消費者未來將只有單一個動力選擇，也就是 1.8 升 Hybrid 混合動力系統。此舉與 Toyota 在 2022 年針對歐洲市場採取的措施一致，但是歐洲消費者則有 1.8 升和 2.0 升兩款油電混合動力可以選擇。

日規 Toyota Corolla Hybrid 車型採用 1.8 升汽油引擎搭配油電系統，引擎可以輸出 97 匹最大馬力，在前輪驅動 (2WD) 車型中，搭配一具可輸出 94 匹馬力的電動馬達；而在四輪驅動 (E-Four) 車型則會在後軸增加第二具電動馬達，額外提供 40 匹的動力。

目前的 12 代 Toyota Corolla 車系首度於 2018 年推出，並在 2022 年進行了中期改款。然而，Toyota 不斷透過小幅度變動來提升這款具有悠久歷史車系的競爭力。在配備表現上，原廠將內建錄音功能的前後行車記錄器以及數位鑰匙功能列為除了入門車型以外的標準配備，並新增多項駕駛輔助功能，包括盲點監測、離車安全警示和停車輔助煞車等等。

Toyota 目前並未透露更多有關下一代 Corolla 車型的訊息，但預期新一代車型最快將在 2026 年首次亮相，同時有望會搭載更高效率的油電混合動力系統，搭配最新的家族化造型和多項先進的技術。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTACorollaHybrid油電汽油取消汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【恭喜】連續被媽祖海放3次　頭旗這次跟上了

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

最新文章

TOYOTA最受歡迎車取消純汽油引擎2025-05-10

KIA「新7人座MPV」發表2025-05-10

TOYOTA日規Corolla取消純油車2025-05-10

【周焦點】TOYOTA、現代、福特新車上市2025-05-10

法國總統最新座車DS N°8正式亮相2025-05-10

賓士全新AMG四門電動轎跑首次公開2025-05-10

台灣本田小改款HR-V現身車安網2025-05-09

Kawasaki「新公升級重機」有譜2025-05-09

台灣福特「新年式旅行家」開賣2025-05-09

Defender D7X-R備戰達卡拉力賽2025-05-09

熱門文章

【周焦點】TOYOTA、現代、福特新車上市2025-05-10

TOYOTA最受歡迎車取消純汽油引擎2025-05-10

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見2025-05-09

賓士全新AMG四門電動轎跑首次公開2025-05-10

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級2025-05-06

台灣本田小改款HR-V現身車安網2025-05-09

福特「無聊汽車」將復活回歸2025-05-06

TOYOTA Corolla Cross美規改款2025-05-09

Volvo「新XC70油電休旅」亮相2025-05-07

KIA「新7人座MPV」發表2025-05-10

相關新聞

KIA「新7人座MPV」發表！大空間、通風椅　汽柴油動力都有

KIA「新7人座MPV」發表！大空間、通風椅　汽柴油動力都有

TOYOTA日規Corolla改款升級！全換搭新1.8油電、折新台幣47.7萬起

TOYOTA日規Corolla改款升級！全換搭新1.8油電、折新台幣47.7萬起

【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

法國總統最新座車「DS N°8正式亮相」！首位使用電動車共和國元首

法國總統最新座車「DS N°8正式亮相」！首位使用電動車共和國元首

賓士「全新AMG四門電動轎跑」首次公開！捨棄現行款設計氣勢十足

賓士「全新AMG四門電動轎跑」首次公開！捨棄現行款設計氣勢十足

讀者迴響

熱門文章

【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

TOYOTA最受歡迎車款「取消純汽油引擎」！日規Corolla僅有油電動力

TOYOTA最受歡迎車款「取消純汽油引擎」！日規Corolla僅有油電動力

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

賓士「全新AMG四門電動轎跑」首次公開！捨棄現行款設計氣勢十足

賓士「全新AMG四門電動轎跑」首次公開！捨棄現行款設計氣勢十足

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

福特「無聊汽車」將復活回歸！Fiesta與福斯合作換新平台

福特「無聊汽車」將復活回歸！Fiesta與福斯合作換新平台

「TOYOTA神車」Corolla Cross美規改款！2車頭樣貌、內外都升級

「TOYOTA神車」Corolla Cross美規改款！2車頭樣貌、內外都升級

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366