ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

▲TOYOTA國內外都有新車登場；福特六和首度引進8人座MPV；現代國產休旅預售開跑。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

▲TOYOTA國內外都有新車登場；福特六和首度引進8人座MPV；現代國產休旅預售開跑。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周國外、國內TOYOTA都有焦點新車，作為商用神車霸主的TOYOTA Town Ace推出新年式，重點放在安全配備升級，而國外則有小改款Corolla Cross無預警亮相；現代Hyundai、福特Ford帶來話題十足，Mufasa國產休旅3車型展開預售，福特推出新年式Tourneo Custom旅行家，首度引進8人座旗艦車型！

▲新年式TOYOTA Town Ace開賣！自排安全有感升級，小漲價。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式TOYOTA Town Ace自排有感升級，導入盲點偵測、RCTA後方來車警示。

TOYOTA Town Ace新年式維持親民的售價（連結），自排車型安全配備有感提升，導入盲點偵測、RCTA後方來車警示，售價小漲1萬來到60萬起，至於手排車型售價不變，53.9萬與56萬維持60萬有找。

▲歐洲突襲釋出小改款Corolla Cross！造型與台灣、東南亞差很大。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣車迷好羨慕！歐規Corolla Cross外型、內裝大換新。

歐洲TOYOTA則帶來重磅新車改款Corolla Cross（連結），外型、內裝比台灣更有吸引力，尤其GR Sport更採用GR Yaris等性能化特徵，讓歐規Corolla Cross外型超帥、超殺，內裝座艙更是科技感十足。

▲台灣國產跨界休旅新選擇！Hyundai現代Mufasa開啟預售。（圖／翻攝自Hyundai）

▲現代Hyundai Mufasa全車系百萬有找！配備豐富符合L2等級輔助駕駛。

國產跨界休旅新生報到！現代Hyundai Mufasa本周進駐展間（連結），並以3車型預售，3款車型售價89萬元、92萬元、96萬元，全車系搭載2.0升自然進氣，具有L2等級的輔助駕駛科技，預計5月14日正式發表。

▲全新25年式 Tourneo Custom福特旅行家 。（圖／翻攝自Ford）

▲新年式旅玩家登場！家用、商務都合適。

福特六和推出全新25年式Tourneo Custom福特旅行家（連結），新年式首度導入8人座商務旗艦車型、並首度導入Hands-Free足踢感應式電動側滑門，提升尊榮質感，全車系也升級搭載Ford Co-Pilot360駕駛輔助系統、12吋全彩液晶儀表，售價自146.8萬起。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點toyotaHONDACorolla CrossHyundaiMufasa福特旅行家Town Ace

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【老公社死現場】妻問醫產後房事「到不了」　醫：這問題我心臟會麻痺

推薦閱讀

【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

法國總統最新座車「DS N°8正式亮相」！首位使用電動車共和國元首

法國總統最新座車「DS N°8正式亮相」！首位使用電動車共和國元首

賓士「全新AMG四門電動轎跑」首次公開！捨棄現行款設計氣勢十足

賓士「全新AMG四門電動轎跑」首次公開！捨棄現行款設計氣勢十足

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

Kawasaki「新公升級重機」有譜！Z1100文件流出、接手旗艦街車

Kawasaki「新公升級重機」有譜！Z1100文件流出、接手旗艦街車

146.8萬起！台灣福特「25年式旅行家」到港　首增8人座、配備升級

146.8萬起！台灣福特「25年式旅行家」到港　首增8人座、配備升級

最新文章

【周焦點】TOYOTA、現代、福特新車上市2025-05-10

法國總統最新座車DS N°8正式亮相2025-05-10

賓士全新AMG四門電動轎跑首次公開2025-05-10

台灣本田小改款HR-V現身車安網2025-05-09

Kawasaki「新公升級重機」有譜2025-05-09

台灣福特「新年式旅行家」開賣2025-05-09

Defender D7X-R備戰達卡拉力賽2025-05-09

TOYOTA Corolla Cross美規改款2025-05-09

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見2025-05-09

台灣福斯「新年式T-Cross休旅」登場2025-05-09

熱門文章

台灣本田小改款HR-V現身車安網2025-05-09

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見2025-05-09

法國總統最新座車DS N°8正式亮相2025-05-10

賓士全新AMG四門電動轎跑首次公開2025-05-10

TOYOTA Corolla Cross美規改款2025-05-09

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級2025-05-06

台灣福特「新年式旅行家」開賣2025-05-09

台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外2025-05-07

福特「無聊汽車」將復活回歸2025-05-06

TOYOTA改款「Corolla Cross休旅」歐規突襲亮相2025-05-08

相關新聞

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

Kawasaki「新公升級重機」有譜！Z1100文件流出、接手旗艦街車

Kawasaki「新公升級重機」有譜！Z1100文件流出、接手旗艦街車

146.8萬起！台灣福特「25年式旅行家」到港　首增8人座、配備升級

146.8萬起！台灣福特「25年式旅行家」到港　首增8人座、配備升級

「TOYOTA神車」Corolla Cross美規改款！2車頭樣貌、內外都升級

「TOYOTA神車」Corolla Cross美規改款！2車頭樣貌、內外都升級

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

讀者迴響

熱門文章

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

法國總統最新座車「DS N°8正式亮相」！首位使用電動車共和國元首

法國總統最新座車「DS N°8正式亮相」！首位使用電動車共和國元首

賓士「全新AMG四門電動轎跑」首次公開！捨棄現行款設計氣勢十足

賓士「全新AMG四門電動轎跑」首次公開！捨棄現行款設計氣勢十足

「TOYOTA神車」Corolla Cross美規改款！2車頭樣貌、內外都升級

「TOYOTA神車」Corolla Cross美規改款！2車頭樣貌、內外都升級

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

「TOYOTA MPV Sienta」化身露營車空間升級！1.5升油電省油破28km／L

146.8萬起！台灣福特「25年式旅行家」到港　首增8人座、配備升級

146.8萬起！台灣福特「25年式旅行家」到港　首增8人座、配備升級

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

王世堅別罵了！台灣裕隆生產「鴻海、三菱電動車」銷海外　官方對外回應

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366