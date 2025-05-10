【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

▲TOYOTA國內外都有新車登場；福特六和首度引進8人座MPV；現代國產休旅預售開跑。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

本周國外、國內TOYOTA都有焦點新車，作為商用神車霸主的TOYOTA Town Ace推出新年式，重點放在安全配備升級，而國外則有小改款Corolla Cross無預警亮相；現代Hyundai、福特Ford帶來話題十足，Mufasa國產休旅3車型展開預售，福特推出新年式Tourneo Custom旅行家，首度引進8人座旗艦車型！

▲新年式TOYOTA Town Ace自排有感升級，導入盲點偵測、RCTA後方來車警示。

TOYOTA Town Ace新年式維持親民的售價（連結），自排車型安全配備有感提升，導入盲點偵測、RCTA後方來車警示，售價小漲1萬來到60萬起，至於手排車型售價不變，53.9萬與56萬維持60萬有找。

▲台灣車迷好羨慕！歐規Corolla Cross外型、內裝大換新。

歐洲TOYOTA則帶來重磅新車改款Corolla Cross（連結），外型、內裝比台灣更有吸引力，尤其GR Sport更採用GR Yaris等性能化特徵，讓歐規Corolla Cross外型超帥、超殺，內裝座艙更是科技感十足。

▲現代Hyundai Mufasa全車系百萬有找！配備豐富符合L2等級輔助駕駛。

國產跨界休旅新生報到！現代Hyundai Mufasa本周進駐展間（連結），並以3車型預售，3款車型售價89萬元、92萬元、96萬元，全車系搭載2.0升自然進氣，具有L2等級的輔助駕駛科技，預計5月14日正式發表。

▲新年式旅玩家登場！家用、商務都合適。

福特六和推出全新25年式Tourneo Custom福特旅行家（連結），新年式首度導入8人座商務旗艦車型、並首度導入Hands-Free足踢感應式電動側滑門，提升尊榮質感，全車系也升級搭載Ford Co-Pilot360駕駛輔助系統、12吋全彩液晶儀表，售價自146.8萬起。