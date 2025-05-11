美國製造BMW「正式突破700萬輛」！里程碑新車直送歷史收藏館

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 日前宣布位於美國 South Carolina 的 Spartanburg 工廠達成一項重要的生產里程碑，完成生產第 700 萬輛新車。這項榮譽授予了 3 月底在 Spartanburg 工廠組裝的高性能 ALPINA XB7。

▲BMW 宣布位於美國 South Carolina 的 Spartanburg 工廠完成生產 700 萬輛新車里程碑。

這輛擁有在美國生產第 700 萬輛身分的 XB7 搭載 4.4 升 BMW ALPINA 雙渦輪增壓 V8 32 氣門引擎，具備 631 匹馬力的性能實力。外觀上採用 ALPINA 綠色塗裝，並搭配 Tartufo Merino 皮革和獨特的胡桃木自然黑色飾板作為搭配，標準配備 23 吋經典 ALPINA CLASSIC CS16 輪圈、全景天窗和第二排 Captain Seat，皮革方向盤採用藍綠色縫線，中央有 ALPINA 廠徽。在出廠後，ALPINA 團隊也針對該車進行改裝，換上特別設計的 ALPINA 前下擾流、後空氣分流器和後尾翼；含 ALPINA 標誌的地墊，並裝上 ALPINA紀念徽飾。

值得一提的是，這輛性能豪華休旅車並不會對外販售或者在經銷商展間進駐，而是會直接送入 BMW 的歷史收藏館。

根據官方統計，在 2024 年，Spartanburg 工廠組裝近 40 萬輛 BMW 汽車，其中近 22.5 萬輛出口到全球 120 個國家。以下是 BMW 製造「第一百萬輛」新車的里程碑日期：

第 100 萬輛 – 2006 年 2月 28日 –BMW Z4 M Roadster

第 200 萬輛 – 2012 年 1月 12日 – BMW X3 xDrive35i

第 300 萬輛 – 2015 年 3 月 24 日 – BMW X5 M

第 400 萬輛 – 2017 年 9 月 8 日 – BMW X3 xDrive M40i

第 500 萬輛 – 2020 年 6 月 4 日 – BMW X5 M Competition

第 600 萬輛 – 2022 年 9 月 2 日 – BMW X6 M

第 700 萬輛 – 2025 年 4 月 30 日 – BMW ALPINA XB7

BMW Group 正在美國業務上投資超過 17 億美元，其中包括 10 億美元用於準備 Spartanburg 工廠組裝電動車，以及 7 億美元用於 Woodruff 工廠，這是一家全新的高壓電池組裝廠。到 2030 年，Spartanburg 工廠將在同一地點組裝至少六款純電動汽車，以及內燃機和插電式混合動力車。

自 1992 年以來，BMW Group 已向其 South Carolina 投資超過 148 億美元。同時已經是 BMW Group 在全球最大的工廠，每天組裝超過 1500 輛汽車。