馬自達日規電動車「2027起採用特斯拉充電規格」！再附轉接頭更便利

圖文／7Car 小七車觀點

Mazda Motor Corporation 近日與 Tesla, Inc. 簽署合作協議，宣布將在日規 2027 年式起的純電動車款採用 North American Charging Standard (NACS) 北美充電規格。

▲Mazda Motor Corporation 近日與 Tesla, Inc. 簽署合作協議，宣布將在日規 2027 年式起的純電動車款採用 North American Charging Standard (NACS) 北美充電規格。

Mazda 指出，透過採用 NACS 北美充電規格，將可提供 Mazda 純電動車的車主們更豐富的充電選項，帶來高度的便利性。Mazda 純電動車的車主們，將可以在全日本境內所有的 Tesla Supercharger 超級充電站中補充電力。Mazda 更表示還會推出轉接器來讓 Mazda 的純電動車可適用於 NACS 北美充電規格以外的其他充電規格。增添實用性。

▲Mazda 純電動車的車主們，將可以在全日本境內所有的 Tesla Supercharger 超級充電站中補充電力。(圖片取自 Tesla Japan 官方 X 帳號)

目前 Mazda 在日本市場販售 MX-30 純電動車，以及搭載 e-SKYACTIV R-EV 轉子引擎發電機技術的 MX-30 Rotary-EV，採用的充電規格為 CHAdeMO。隨著本次與 Tesla 之間的合作，未來將離開 CHAdeMO 陣營，轉投入 NACS 北美充電規格的懷抱中。

▲目前 Mazda 在日本市場販售 MX-30 純電動車，以及搭載 e-SKYACTIV R-EV 轉子引擎發電機技術的 MX-30 Rotary-EV，採用的充電規格為 CHAdeMO。

Mazda 表示，該廠將持續追求以駕駛樂趣為目標的核心價值，並以人為中心來將駕駛樂趣透過更多的移動體驗來融入客戶的日常生活當中。