三菱今年上市「全新7人座休旅」台灣有望導入！搭載1.5升油電

▲三菱原廠確認DST Concept概念休旅於今年市售量產。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan正在財務危機低潮中，盟友三菱卻是大展手腳、新車計劃一輛接一輛，於去年首度亮相的7人座休旅DST Concept概念車，近來三菱原廠已確定會在今年量產上市，首波將供應東南亞等市場！

▲DST Concept將作為Xforce放大的7人座版本。

三菱DST Concept設計前衛又潮！比熟悉的Outalnder更帥氣，外觀以招牌的Dynamic Shield設計語彙延伸最新設計，車側線條方正，搭配大尺寸胎圈，展現出強烈的越野風格，而DST Concept也被視為Xforce 的7人座版本，Xforce今年已經預計在台灣國產上市，未來DST Concept市售量產自然值得期待。

DST Concept 是品牌今年重頭戲之一，將成為全球戰略款，繼 Xpander 與 Xforce 之後，進一步擴展三菱在休旅市場的產品陣容。

▲內裝空間不俗，採用省油的1.5升油電。

DST Concept 提供寬敞的3排7人座空間，並配備多項質感用料包覆中控台，搭配全景天窗與液晶寬螢幕，營造出豪華與科技感兼具的座艙氛圍。此外，車內還設有5種駕駛模式，對應各種不同地形與路況需求，提升行駛穩定性與舒適性。

原廠尚未公布詳細規格，但預計將採用與 Xforce 相同的 1.5 升MIVEC 自然進氣引擎，搭配 CVT 無段式變速箱，並提供前輪驅動設定。