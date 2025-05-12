ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

三菱今年上市「全新7人座休旅」台灣有望導入！搭載1.5升油電

▲三菱原廠確認DST Concept概念休旅於今年市售量產。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱原廠確認DST Concept概念休旅於今年市售量產。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

Nissan正在財務危機低潮中，盟友三菱卻是大展手腳、新車計劃一輛接一輛，於去年首度亮相的7人座休旅DST Concept概念車，近來三菱原廠已確定會在今年量產上市，首波將供應東南亞等市場！

▲三菱原廠確認DST Concept概念休旅於今年市售量產。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱原廠確認DST Concept概念休旅於今年市售量產。（圖／翻攝自三菱）

▲DST Concept將作為Xforce放大的7人座版本。

三菱DST Concept設計前衛又潮！比熟悉的Outalnder更帥氣，外觀以招牌的Dynamic Shield設計語彙延伸最新設計，車側線條方正，搭配大尺寸胎圈，展現出強烈的越野風格，而DST Concept也被視為Xforce 的7人座版本，Xforce今年已經預計在台灣國產上市，未來DST Concept市售量產自然值得期待。

DST Concept 是品牌今年重頭戲之一，將成為全球戰略款，繼 Xpander 與 Xforce 之後，進一步擴展三菱在休旅市場的產品陣容。

▲三菱原廠確認DST Concept概念休旅於今年市售量產。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱原廠確認DST Concept概念休旅於今年市售量產。（圖／翻攝自三菱）

▲內裝空間不俗，採用省油的1.5升油電。

DST Concept 提供寬敞的3排7人座空間，並配備多項質感用料包覆中控台，搭配全景天窗與液晶寬螢幕，營造出豪華與科技感兼具的座艙氛圍。此外，車內還設有5種駕駛模式，對應各種不同地形與路況需求，提升行駛穩定性與舒適性。

原廠尚未公布詳細規格，但預計將採用與 Xforce 相同的 1.5 升MIVEC 自然進氣引擎，搭配 CVT 無段式變速箱，並提供前輪驅動設定。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：三菱Xpander7人座國產XforceDST Concept

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

綠不滿增5天國定假日！ #黃國昌 批：勞工是民進黨可割可棄那塊

推薦閱讀

「LEXUS NX休旅」今年日本推新改款！入門汽油停售、油電作主力

「LEXUS NX休旅」今年日本推新改款！入門汽油停售、油電作主力

三菱多款新車公開！新一代油電MPV、鴻海Model B、7人座休旅都入列

三菱多款新車公開！新一代油電MPV、鴻海Model B、7人座休旅都入列

台灣新一代Skoda「旗艦房車、旅行車」預計6月上市！1.5升渦輪省稅金

台灣新一代Skoda「旗艦房車、旅行車」預計6月上市！1.5升渦輪省稅金

「Suzuki小型MPV特仕車」日本開賣新台幣40萬有找！油耗29.2km／L超省油

「Suzuki小型MPV特仕車」日本開賣新台幣40萬有找！油耗29.2km／L超省油

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport！採2.5升油電

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport！採2.5升油電

三菱今年上市「全新7人座休旅」台灣有望導入！搭載1.5升油電

三菱今年上市「全新7人座休旅」台灣有望導入！搭載1.5升油電

最新文章

「LEXUS NX休旅」今年日本推新改款2025-05-12

三菱「多款重點新車」公開2025-05-12

台灣新一代Skoda「房車、旅行車」6月上市2025-05-12

「Suzuki小型MPV特仕車」日本開賣2025-05-12

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport2025-05-12

三菱推「全新7人座休旅」台灣有望導入2025-05-12

美國製造BMW正式突破700萬輛2025-05-11

法拉利「最新公路怪物超跑」問世2025-05-11

馬自達電動車採用特斯拉充電規格2025-05-11

他買BMW Z4跑車想選車牌卻沒有42025-05-11

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport2025-05-12

KIA「新7人座MPV」發表2025-05-10

三菱推「全新7人座休旅」台灣有望導入2025-05-12

美國製造BMW正式突破700萬輛2025-05-11

法拉利「最新公路怪物超跑」問世2025-05-11

「三菱入門小車」折合新台幣40萬有找2025-05-06

【周焦點】TOYOTA、現代、福特新車上市2025-05-10

馬自達電動車採用特斯拉充電規格2025-05-11

「Suzuki小型MPV特仕車」日本開賣2025-05-12

他買BMW Z4跑車想選車牌卻沒有42025-05-11

相關新聞

三菱加速電動化、鴻海拓國際造車版圖　研調看好供應合作互利共生

三菱加速電動化、鴻海拓國際造車版圖　研調看好供應合作互利共生

KIA「新7人座MPV」發表！大空間、通風椅　汽柴油動力都有

KIA「新7人座MPV」發表！大空間、通風椅　汽柴油動力都有

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

台灣本田「小改款HR-V」現身車安網！新增油電動力、售價是關鍵

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

新一代「TOYOTA 7人座休旅」預計明年見！外觀霸氣空間更勝RAV4

三菱2款「全新電動跨界休旅」明年登場！鴻海、Nissan成合作夥伴

三菱2款「全新電動跨界休旅」明年登場！鴻海、Nissan成合作夥伴

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport！採2.5升油電

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport！採2.5升油電

KIA「新7人座MPV」發表！大空間、通風椅　汽柴油動力都有

KIA「新7人座MPV」發表！大空間、通風椅　汽柴油動力都有

三菱今年上市「全新7人座休旅」台灣有望導入！搭載1.5升油電

三菱今年上市「全新7人座休旅」台灣有望導入！搭載1.5升油電

美國製造BMW「正式突破700萬輛」！里程碑新車直送歷史收藏館

美國製造BMW「正式突破700萬輛」！里程碑新車直送歷史收藏館

法拉利「最新公路怪物超跑」問世！296 Speciale化身殺彎機器

法拉利「最新公路怪物超跑」問世！296 Speciale化身殺彎機器

「三菱入門小車」折合新台幣40萬有找！鎖定TOYOTA Yaris、Vios雙神車

「三菱入門小車」折合新台幣40萬有找！鎖定TOYOTA Yaris、Vios雙神車

【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

【周焦點】TOYOTA新年式60萬有找　國產新休旅入手90萬內　福特8人座MPV

馬自達日規電動車「2027起採用特斯拉充電規格」！再附轉接頭更便利

馬自達日規電動車「2027起採用特斯拉充電規格」！再附轉接頭更便利

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366