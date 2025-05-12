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「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport！採2.5升油電

▲日本T-Demand爆改Crown Estate，帥氣度更勝跑旅Crown Sport。（圖／翻攝自《T-Demand》）

▲日本T-Demand爆改Crown Estate，帥氣度更勝跑旅Crown Sport。（圖／翻攝自《T-Demand》）

記者徐煜展／綜合報導

來自日本知名改裝品牌T-Demand，近日發表震撼視覺的新作品，主角正是 TOYOTA 最新世代Crown家族中空間最出色的Crown Estate，透過 T-Demand 招牌的懸吊與空力套件寬體改裝，這台原本以豪華與實用為賣點的車款，搖身一變成為 JDM 改裝的極致代表作。

▲日本T-Demand爆改Crown Estate，帥氣度更勝跑旅Crown Sport。（圖／翻攝自《T-Demand》）

▲車身運用大量的浮誇套件打造。

T-Demand打造的特別版 Crown Estate 首當其衝的就是誇張的低趴姿態，車高近乎貼地，搭配寬體輪拱與霸氣下擾流，氣勢十足。前後保桿與側裙等皆為 T-Demand 專屬設計，兼顧空氣力學與視覺張力。

配置一套21吋的SSR鍛造鋁圈與性能車胎，同時搭載 T-Demand 自家開發的多活塞煞車系統，並採用顯眼的橘色塗裝，讓整車呈現滿滿的戰鬥氣息。

▲日本T-Demand爆改Crown Estate，帥氣度更勝跑旅Crown Sport。（圖／翻攝自《T-Demand》）

▲日本T-Demand爆改Crown Estate，帥氣度更勝跑旅Crown Sport。（圖／翻攝自《T-Demand》）

▲配置T-Demand專屬的氣壓懸吊。

T-Demand作為改裝界的氣壓懸吊專家，導入自家氣壓懸吊模組，不僅能呈現極致低趴的靜態展示效果，亦保有動態駕馭時的懸吊調整彈性，能隨時切換懸吊高度，滿足視覺系、實用系玩家。

動力則未進行升級，維持基本款的2.5升油電架構，可提供234匹馬力輸出。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Estate

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