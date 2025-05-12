「Suzuki小型MPV特仕車」日本開賣新台幣40萬有找！油耗29.2km／L超省油

▲日本Suzuki推出平易近人的Wagon R Smile特仕車。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

在日本市場頗有人氣的輕型MPV Suzuki Wagon R Smile，近日推出可愛的Cream Coordination特仕車，透過外觀、內裝小巧思升級，加上最高29.2km/L省油亮眼表現，要來積極搶攻女性、首購族市場！

於2021年推出的Suzuki Wagon R Smile，近日日本提供更可愛的Cream Coordination 特仕版，具有淺灰、天藍、淺褐三種個性化的活潑配色，搭配白色鋁圈、白車頂設計，肯定擄獲不少女性消費者芳心，當地開價186.45～198.44 萬日圓，折合新台幣37～40萬。

▲特仕車採用白色內裝作主題，並穿插香檳金設計提升質感。

Suzuki Wagon R Smile尺碼僅有3,395x1,475x1,695mm長寬高，軸距2,460mm，屬於典型的日本輕型車代表。

新車雖定位入門，但設計一點都不陽春，擁有雙側電動滑門方便乘客上下車，特別適合狹窄的都市環境，而特仕車針對用料材質提升，導入白色飾板搭配香檳金設計，給人愉悅的視覺、觸覺饗宴。

動力維持與標準款相同的0.66升引擎搭配輕油電，有前驅、四驅可選，繳出49匹馬力、5.9公斤米扭力，平均油耗最高達29.2km/L。