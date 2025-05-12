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三菱多款新車公開！新一代油電MPV、鴻海Model B、7人座休旅都入列

▲三菱公布2025年後多款重點新車！涵蓋多種熱門級距與電動車。（圖／翻攝自三菱）

▲三菱公布2025年後多款重點新車！涵蓋多種熱門級距與電動車。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

三菱新車一輛接一輛、精銳盡出！除了日前宣布的DST Concept概念休旅將量產外，在最新的計劃中還另有超過9款以上的熱門新車，東南亞暢銷的Xpander MPV、經典的Pajero Sport越野休旅都在名單中，且透露的OEM代工的電動車作品，預計就是鴻海Model B。

▲三菱公布2025年後多款重點新車！涵蓋多種熱門級距與電動車。（圖／翻攝自三菱）

▲Xpander、Xpander Cross下一代證實即將登場，預計維持1.6升油電當主力。

從最新的計劃藍圖中得知，在東南亞市場三菱主力的Xpander、Xpander Cross即將迎來大改款新一代，事實上，Xpander、Xpander Cross於2024年首度新增全新的1.6升HEV油電系統帶來話題，預料新一代車型將把主力放在油電動力上，並針對外觀、內裝換新。

▲鴻海百萬有找跨界電動車「Model B現場開箱」！國內外客戶即將啟動。（圖／記者張慶輝攝）

▲三菱全新電動車來自鴻海Model B與Nissan Leaf。（圖／資料照）

名單中能看到2款OEM的全新電動車，相信就是鴻海與三菱最新合作的Model B，首波將在澳洲、紐西蘭等市場販售，而另1款則是與新一代Nissan Leaf合作的雙生貼牌車，將供應給北美市場，這2款矚目作品成為三菱進軍電動車市場的新武器。

▲三菱公布2025年後多款重點新車！涵蓋多種熱門級距與電動車。（圖／翻攝自三菱）

▲Pajero Sport經典越野休旅大改款也正在籌備中。

預計於2025年登場的新一代Pajero Sport經典越野休旅，基於Triton皮卡車平台打造，採用更堅固的梯形車架結構，車身尺寸更大，提供更寬敞的三排座艙空間。外觀設計將更為方正，車頭預計與新Triton共享設計，動力方面，則搭載2.4升渦輪柴油引擎。

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關鍵字：三菱小改款SUVMPV跨界Xpander CrossMitsubishi休旅車鴻海Model B

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