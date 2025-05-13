折合新台幣30萬有找！TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸

▲沉寂了2年多！Daihatsu大發宣布Move新一代來了。（圖／翻攝自Daihatsu）

記者徐煜展／綜合報導

隸屬在TOYOTA集團的大發Daihatsu品牌，旗下可是擁有一輛相當暢銷的輕型Move MPV，近來官方釋出預告，大改款第7代Move預計今年6月於日本正式發表！

▲新一代比起過去的可愛風，增加不少霸氣。

過去深陷造假醜聞的大發品牌，讓人氣的Move一度停產銷售2年，而如今正打算計劃以全新大改款捲土重來，日本原廠已經釋出預告，並同步展開預售，售價從130萬日圓起跳，折合新台幣26萬。

與上一代活潑、可愛風格相比，新一代Move增添了更多動感與霸氣，車頭採用更有立體感的保桿造型，細長的LED頭燈連結水箱護罩，搭配兩側凹凸有致的進氣孔，讓新一代Move辨識度更高。

車尾則設計有全新尾燈和黑色車柱，營造出懸浮式車頂的視覺效果，並提供多種豐富的車色可選。

▲新車將具有2種動力規格。

採用集團的DNGA平台打造，提供2WD、4WD配置，過去受日本女性族群喜愛的Move，除了擁有相當多元的置物空間，左右兩側的滑門設計也保留下來，動力配置提供自然進氣、渦輪等2種配置，並能結合輕油電系統，帶來更理想的節能油耗。