福斯「Tiguan 7人座後繼車」全新休旅印度測試！台灣有望明年導入

▲北美、歐洲日前上市的福斯Tayron即將進軍印度。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

作為福斯Tiguan Allspace 7人座休旅後繼接班人，海外福斯日前於歐洲、北美相繼上市Tayron全新休旅，這位熱門的休旅新星，近期也正在印度測試被捕獲，預計今年上市，而台灣則有望落在明年左右。

▲Tayron全新休旅主打3排7人座，用來接替停產的Tiguan Allspace。

台灣即將在6月發表期待已久的新一代Tiguan休旅，至於7人座Tayron全新休旅，台灣原廠正在評估計劃中，以過去Tiguan Allspace在台灣好評銷售來看，Tayron仍有相當大的機會導入台灣，時程預估落在明年。

▲印度Tayron將以Tiguan Allspace作為新車命名。

全新的Tayron近期已在印度被捕獲，且還是無偽裝狀態，將在今年進軍印度市場，而印度市場的Tayron當地有消息指出，有望以經典的Tiguan Allspace作為新車命名。

全新7人座Tayron視為Tiguan放大版，其尺碼4,770x1,852x1,660mm、軸距2,791mm優於Tiguan，在最新家族設計語彙下，就算7人座休旅Tayron造型看起來一點都不呆板，給人相當時尚的精緻氣息。