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「第6代TOYOTA RAV4」台灣最快今年見！將有2.0入門款　新油電更省油

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日本預計今年5月21日發表新一代RAV4，台灣有望今年底前跟進。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA昨5月12日無預警釋出新一代RAV4預告，讓台灣、全球車迷相當興奮期待，而作為台灣TOYOTA神車休旅神主牌之一的RAV4，以產品重要性來看，台灣可能隨著日本發表之後，實際導入時間點最快落在第3～4季左右。

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲日規RAV4預期只會提供油電動力，不過台灣應仍會繼續供應入門的2.0升自然進氣。

第6代RAV4登場在即，外觀、內裝更是有感進化，外型走向將跟進Corolla Cross、Crown、Prius等最新家族化設計，至於在動力配置上，下一代RAV4日本預期捨棄汽油動力，全面改以油電銷售，並結合第5代THS油電技術，帶來更節能的油耗表現。

日本TOYOTA近期針對Corolla等車系停售純燃油車款，把重心放在油電主力銷售，不過未來台灣等其他市場，從台灣Camry配置參考，供應2.0升汽油、2.5升油電2種配置，因此台灣下一代RAV4除了會有主力的2.5升油電車型，相信仍會保留入門款的2.0升自然進氣，讓市場保有更多的低門檻選擇。

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新一代TOYOTA RAV4預告5月21日發表。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲座艙大換新，RAV4擁有專屬的特色風格。

下一代RAV4座艙設計也與Crown、Prius、Camry略有不同，強調戶外休閒同時，導入不少亮點的全新科技配備，以現行的TNGA平台升級優化，下一代RAV4有望會在乘坐空間得到提升。

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