台灣本田「第1款油電休旅」新HR-V 6月登場！售價預估90萬起跳

▲台灣本田釋出改款HR-V預告！成為品牌在台灣第1款油電休旅。（圖／翻攝自HONDA） 記者徐煜展／綜合報導 自小改款喜美後，台灣本田今年第2款新車預告6月3日登場，主角就是期待已久的小改款HR-V，並首度為HR-V導入趨勢的e:HEV油電，相較入門的汽油車型，油電HR-V售價預估從90萬起跳。 ▲台灣油電HR-V售價預估從90萬起跳。 前幾天從車安網曝光的改款HONDA HR-V，採1.5升e:HEV油電引擎，具有最大馬力106匹／13公斤米扭力，電動馬達則具有131匹／25.8公斤米扭力，其對手鎖定TOYOTA Corolla Cross而來。 售價上，從Fit預測參考，汽油Fit 75.9萬、油電款82.9萬，中間有7萬價差，而HR-V汽油在售2款車型，分別有83.9、89.9萬，合理推測油電HR-V至少會從90萬起跳。 改款HONDA HR-V針對外型微幅修飾，內裝改搭換上新的8吋多媒體螢幕，升級無線Apple CarPlay與Android Auto，而泰國更有帥氣的RS運動款車型，目前台灣導入規格尚未明朗，不過HR-V導入全新油電讓戰力升級，就能與油電Corolla Cross神車休旅來一較高下！且隨著HR-V油電問世，油電CR-V到來也是指日可待！