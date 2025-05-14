賓利「全球最大規模禮賓車隊」在澳門！9輛Flying Spur進駐渡假城

圖文／7Car 小七車觀點

英國豪華汽車品牌 Bentley 宣布與澳門銀河綜合渡假城 (Galaxy Macau) 展開全新合作，正式交付全球最大規模的專屬 Flying Spur Mulliner 車隊。該批共九輛的四門豪華房車，經由 Bentley 旗下 Mulliner 量身打造，於 4 月 29 日舉行交車儀式後，將成為銀河渡假城提供賓客接駁服務的尊榮座駕，結合性能與奢華工藝，體現高端款待的全新標準。

此批專屬 Flying Spur 車款皆採用獨特的 Pale Brodgar 車身塗裝，車門上可見手繪 Galaxy Macau 標誌，並配備專為迎賓設計的投射迎賓燈。車內則配有 Mulliner 專屬菱格縫線工藝與刺繡細節，彰顯定製車隊的尊貴定位，亦強調銀河渡假城於高端接待領域的領導地位。

座艙則全面導入Wellness Seating系統，整合座椅自動控溫與姿勢調整功能，能依據乘客體感溫度與壓力狀況動態微調，提升長途乘坐的舒適度與健康性。後座區域亦設有隱藏式 Galaxy 品牌徽飾細節，透過電動緩閉車門自然展現，細膩處更突顯 Mulliner 在客製化領域的深厚底蘊。

動力系統方面，Flying Spur Mulliner 標配 Ultra Performance Hybrid 插電式油電系統，提供高達 76 公里純電續航力，並具備 87 英里 (約 140 公里) 時速內的純電行駛能力。相較先前的 Flying Spur Speed 車型，新車在碳排放上可降低達九成，展現品牌邁向永續移動的明確路徑。

這項合作不僅展現了 Bentley 在豪華車領域的高度定製實力，也呼應高端旅宿業者對尊榮移動體驗的重視。隨著 Flying Spur Mulliner 車隊正式投入銀河渡假城的接駁服務，未來賓客將能在抵達目的地的旅途中，即享無與倫比的舒適與品味，進一步強化品牌與頂級款待之間的深度連結。