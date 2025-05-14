ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓利「全球最大規模禮賓車隊」在澳門！9輛Flying Spur進駐渡假城

圖文／7Car 小七車觀點

英國豪華汽車品牌 Bentley 宣布與澳門銀河綜合渡假城 (Galaxy Macau) 展開全新合作，正式交付全球最大規模的專屬 Flying Spur Mulliner 車隊。該批共九輛的四門豪華房車，經由 Bentley 旗下 Mulliner 量身打造，於 4 月 29 日舉行交車儀式後，將成為銀河渡假城提供賓客接駁服務的尊榮座駕，結合性能與奢華工藝，體現高端款待的全新標準。

展現頂級禮賓新體驗　Bentley Flying Spur Mulliner 專屬車隊正式進駐澳門銀河

此批專屬 Flying Spur 車款皆採用獨特的 Pale Brodgar 車身塗裝，車門上可見手繪 Galaxy Macau 標誌，並配備專為迎賓設計的投射迎賓燈。車內則配有 Mulliner 專屬菱格縫線工藝與刺繡細節，彰顯定製車隊的尊貴定位，亦強調銀河渡假城於高端接待領域的領導地位。

展現頂級禮賓新體驗　Bentley Flying Spur Mulliner 專屬車隊正式進駐澳門銀河

展現頂級禮賓新體驗　Bentley Flying Spur Mulliner 專屬車隊正式進駐澳門銀河

座艙則全面導入Wellness Seating系統，整合座椅自動控溫與姿勢調整功能，能依據乘客體感溫度與壓力狀況動態微調，提升長途乘坐的舒適度與健康性。後座區域亦設有隱藏式 Galaxy 品牌徽飾細節，透過電動緩閉車門自然展現，細膩處更突顯 Mulliner 在客製化領域的深厚底蘊。

展現頂級禮賓新體驗　Bentley Flying Spur Mulliner 專屬車隊正式進駐澳門銀河

展現頂級禮賓新體驗　Bentley Flying Spur Mulliner 專屬車隊正式進駐澳門銀河

展現頂級禮賓新體驗　Bentley Flying Spur Mulliner 專屬車隊正式進駐澳門銀河

展現頂級禮賓新體驗　Bentley Flying Spur Mulliner 專屬車隊正式進駐澳門銀河

動力系統方面，Flying Spur Mulliner 標配 Ultra Performance Hybrid 插電式油電系統，提供高達 76 公里純電續航力，並具備 87 英里 (約 140 公里) 時速內的純電行駛能力。相較先前的 Flying Spur Speed 車型，新車在碳排放上可降低達九成，展現品牌邁向永續移動的明確路徑。

展現頂級禮賓新體驗　Bentley Flying Spur Mulliner 專屬車隊正式進駐澳門銀河

這項合作不僅展現了 Bentley 在豪華車領域的高度定製實力，也呼應高端旅宿業者對尊榮移動體驗的重視。隨著 Flying Spur Mulliner 車隊正式投入銀河渡假城的接駁服務，未來賓客將能在抵達目的地的旅途中，即享無與倫比的舒適與品味，進一步強化品牌與頂級款待之間的深度連結。

展現頂級禮賓新體驗　Bentley Flying Spur Mulliner 專屬車隊正式進駐澳門銀河

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bentley賓利FlyingSpurMullinerW12V8PHEV引擎房車汽車新車澳門銀河渡假城

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

霖霖私密照外流　籃籃籲「最後防線」

推薦閱讀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

快訊／光陽新董事長出爐「柯俊斌成功上位」！第2大股掌權拚重返榮耀

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

身價上看6000萬！Aston Martin「插電油電超跑Valhalla」降臨台中

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

2472.7萬起！勞斯萊斯「Ghost小改款」抵台　雙渦輪V12引擎經典延續

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

104.9萬起！馬自達推「CX-5淬鍊版」　主力＆旗艦車型也降價

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

陳傑憲現身光陽廠區「迎接第2萬台RTS」！神秘2車款驚喜現身

最新文章

賓利全球最大規模禮賓車隊在澳門2025-05-14

吉普全尺寸休旅車大改款再釋預告2025-05-14

賓士「霸氣越野大G」改裝再進化2025-05-14

奧迪「最帥電動轎跑」新增入門版2025-05-13

Skoda「新RS性能電動車」發表2025-05-13

現代「2電動休旅」新年式登場2025-05-13

台灣本田「第1款油電休旅」新HR-V 6月登場2025-05-13

台灣Nissan Kicks e-Power召修2025-05-13

「第6代TOYOTA RAV4」台灣最快今年見2025-05-13

KIA「主力電動休旅」改款將至2025-05-13

熱門文章

台灣本田「第1款油電休旅」新HR-V 6月登場2025-05-13

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車2025-05-05

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport2025-05-12

TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸2025-05-13

TOYOTA「神車跨界休旅」日本改款現身2025-05-13

「第6代TOYOTA RAV4」台灣最快今年見2025-05-13

「Mazda全新休旅」爆紅救銷量2025-05-13

賓士「霸氣越野大G」改裝再進化2025-05-14

第6代「大改款TOYOTA RAV4來了」首度預告2025-05-12

台灣新一代Skoda「房車、旅行車」6月上市2025-05-12

相關新聞

吉普「暢銷全尺寸休旅車大改款」再釋預告！經典進化越野一樣強

吉普「暢銷全尺寸休旅車大改款」再釋預告！經典進化越野一樣強

賓士「霸氣大G越野車」改裝再進化！Brabus出手狂榨800匹4.6秒破百

賓士「霸氣大G越野車」改裝再進化！Brabus出手狂榨800匹4.6秒破百

奧迪「最帥電動轎跑」新增入門版！黑化風格、折新台幣368.3萬

奧迪「最帥電動轎跑」新增入門版！黑化風格、折新台幣368.3萬

Skoda「新RS性能電動車」發表！340匹馬力、再添雙向充電功能

Skoda「新RS性能電動車」發表！340匹馬力、再添雙向充電功能

現代「2電動休旅」新年式登場　台灣悄變更車名、反映續航力！

現代「2電動休旅」新年式登場　台灣悄變更車名、反映續航力！

讀者迴響

熱門文章

台灣本田「第1款油電休旅」新HR-V 6月登場！售價預估90萬起跳

台灣本田「第1款油電休旅」新HR-V 6月登場！售價預估90萬起跳

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport！採2.5升油電

「TOYOTA全新休旅」改裝超帥不輸Crown Sport！採2.5升油電

折合新台幣30萬有找！TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸

折合新台幣30萬有找！TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸

TOYOTA「神車跨界休旅」日本改款現身！搭載專屬配備　採油電雙動力

TOYOTA「神車跨界休旅」日本改款現身！搭載專屬配備　採油電雙動力

「第6代TOYOTA RAV4」台灣最快今年見！將有2.0入門款　新油電更省油

「第6代TOYOTA RAV4」台灣最快今年見！將有2.0入門款　新油電更省油

「Mazda全新休旅」爆紅救銷量！大陸EZ-60上市不到一個月訂單上看2萬

「Mazda全新休旅」爆紅救銷量！大陸EZ-60上市不到一個月訂單上看2萬

賓士「霸氣大G越野車」改裝再進化！Brabus出手狂榨800匹4.6秒破百

賓士「霸氣大G越野車」改裝再進化！Brabus出手狂榨800匹4.6秒破百

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366