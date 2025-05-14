吉普「暢銷全尺寸休旅車大改款」再釋預告！經典進化越野一樣強

圖文／7Car 小七車觀點

Jeep 日前正式揭開 2026 年式 Grand Cherokee 的面紗，預告這款全尺寸 SUV 將進入全新世代。身為美國最暢銷 SUV 之一，Grand Cherokee 在此次改款中導入多項技術升級與動力調校，並維持其一貫的全地形駕馭能力。Jeep 工程團隊目前正進行最終測試階段，逐步卸下偽裝，為新車上市前做最後準備。

2026 年式 Grand Cherokee 提供兩排標準版、三排 L 版本以及插電式油電混合動力 (4xe) 三種車型，延續品牌對不同生活階段與家庭結構的關注。其中，4xe 插電混合車型已是美國市場銷售表現最佳的 PHEV 之一，也顯示 Jeep 在新能源車領域逐步拓展的成果。

延續品牌對美國本土製造的堅持，全新 Grand Cherokee 將繼續於密西根州底特律工廠生產。Jeep 表示，此車款不僅是品牌過去 30 多年的核心代表作，同時也是歷來獲獎最多的 SUV。新車設計在保留經典元素的同時，強調提升駕駛體驗與乘坐舒適性，迎合從年輕家庭到退休族群的廣泛需求。

Jeep 作為 SUV 領域的全球領導品牌，擁有逾 80 年歷史，長年專注於強悍越野能力、先進科技與靈活多變的產品定位。品牌亦透過 Jeep Wave 尊榮會員服務計畫，提供車主專屬福利與全天候支援。隨著內燃機、混合動力與純電驅動技術的並進發展，Jeep 仍致力於打造結合自由、冒險與真實感受的產品，續寫屬於 SUV 的經典傳奇。