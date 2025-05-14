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賓士「霸氣大G越野車」改裝再進化！Brabus出手狂榨800匹4.6秒破百

圖文／7Car 小七車觀點

來自 Brabus 的最新力作 — XL 800 日前正式登場，這款以 Mercedes-AMG G 63 為基礎改造的重裝越野超跑，集結極致性能與豪華質感於一身，重新定義了高端越野車的極限。搭載 Brabus 專屬開發的雙渦輪增壓 V8 引擎，可輸出高達 800 匹馬力與 1,000 牛頓米峰值扭力，靜止加速至 100 公里/小時僅需 4.6 秒。由於採用越野胎，極速被限制在 210 公里/小時，但絲毫不影響其霸氣風格與強悍實力。

以 AMG G 63 為基礎，馬力高達 800 匹！　Brabus 推出全地形旗艦 XL 800

Brabus 為 XL 800 設計了專屬的門式車軸，將離地高度推升至驚人的 47 公分，並導入全新前懸吊結構與強化後橋，均以 CNC 精密加工製成。為了因應加高車身與惡劣路況，Brabus 也調校出 Ride Control 電子懸吊系統，並能透過原廠介面進行高低與阻尼調整。加上強化版 Monoblock Z/HD 鍛造輪圈與專用 325/55 R22 越野胎，使 XL 800 在泥濘或崎嶇地形中亦能展現從容氣度。

外觀上，BRABUS 採用經典 WIDESTAR 碳纖維外擴車體設計，包含車頭保險桿、輪拱、引擎蓋與後擾流尾翼等處均使用外露結構碳纖維，搭配前方可牽引達 4,500 公斤的電動絞盤與 LED 探照燈組，突顯其硬派探險身份。此外，電動伸縮式踏板與可開啟 90 度的後門鉸鏈，亦體貼駕駛與乘客的上下車便利性。

以 AMG G 63 為基礎，馬力高達 800 匹！　Brabus 推出全地形旗艦 XL 800

以 AMG G 63 為基礎，馬力高達 800 匹！　Brabus 推出全地形旗艦 XL 800

車艙內部則由 Brabus Masterpiece 高級內裝部門親手打造，主調為板岩灰皮革，搭配「Double Cube」菱格縫線與精緻打孔工藝，座椅兼具通風與支撐性。中控台、門飾板與地墊等處大量鋪陳碳纖維飾件，並設有 LED 燈光可變的迎賓門檻與懸浮式後座資訊顯示面板，營造出豪華而富科技感的座艙氛圍。

以 AMG G 63 為基礎，馬力高達 800 匹！　Brabus 推出全地形旗艦 XL 800

BRABUS 表示，XL 800 採接單生產方式，圖示車型在德國不含稅的報價為 630,767 歐元。儘管油耗高達每百公里 20.1 公升，二氧化碳排放亦達 456 克／公里，但對於極端性能與奢華質感兼備的買家而言，這樣的代價似乎是可被接受的代償。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士AMGG-ClassG63越野大GBrabusXL800改裝汽車新車

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