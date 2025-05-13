奧迪「最帥電動轎跑」新增入門版！黑化風格、折新台幣368.3萬

▲Audi原廠針對e-tron GT電動轎跑增添入門版「e-tron GT quattro」，目前已在德國開放預訂。（圖／翻攝自Audi，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

奧迪（Audi）e-tron GT電動性能轎跑已小改款將近1年，最近奧迪原廠也為其增添入門車型「e-tron GT quattro」，為既有的S e-tron GT、RS e-tron GT車型再添新成員，進一步擴大e-tron GT車系陣容。不過即便是入門車型，該車售價也不便宜，目前已在德國開放預購，售價為108,900歐元，折合新台幣約368.3萬元。

▲雖說是入門車型，但e-tron GT quattro外觀差異不大，並賦予更多黑化套件。



新e-tron GT quattro外觀差異不大，換上更多黑化處理，並且同樣具有0.24Cd超低風阻係數，同時車尾也取消S／RS銘牌，其他則維持不變。動力部分同樣採雙馬達全驅、105kWh電池，具有496匹最大馬力，若在彈射起步下則可達577匹，靜止加速破百4秒，僅比S車型慢0.6秒、馬力少了93匹，但車重也較輕了30公斤，來到2,359公斤。

▲雖然e-tron GT quattro加速破百較S車型慢0.6秒、少了93匹馬力，但車重也減輕30公斤，最大續航力仍具備622公里。



作為入門車型，e-tron GT quattro也具備622公里續航力，並可支援320kW直流快充，充電10分鐘即可跑285公里。座艙方面則提供8向可調運動座椅（一體式頭枕設計）、並提供後座分離傾倒，具有405L起的後行李廂空間、前置物箱則為77L。目前所有Audi e-tron GT皆由德國Neckarsulm的Bollinger Hofe 工廠負責生產，後續也有望導入其他市場販售。