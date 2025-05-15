「TOYOTA跑旅空間不輸RAV4」北美停賣4年回歸！全新C-HR不吃油改吃電

▲北美導入全新C-HR電動版！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾賣過的第1代TOYOTA C-HR，北美於2018年開賣，僅銷售4年期間於2022年退場，不過北美這次重新導入歐洲日前發表的C-HR＋電動版，美規並以經典的C-HR作為新車命名，來為新車作更多的回憶連結。

▲歐規有C-HR油電、C-HR＋電動車，而美規則僅有電動版。

第2代TOYOTA C-HR歐規提供油電作為主力，而後續又發表的C-HR＋電動版，事實上，2者只有外型、名稱相近，C-HR＋電動版與油車C-HR技術大不同，採用e-TNGA純電平台打造，屬於市場競爭的中型休旅級距。

儘管與過去油車或油電車技術不同，不過美規仍以C-HR作為電動版新車命名，目的就是為了與過去的C-HR作更多連結。美規全新C-HR電動版尺碼4,520x1,870x1,595mm長寬高比RAV4略小，不過軸距2,750mm比RAV4大上不少，加上電動車平整化空間優勢，可想而知擁有不輸RAV4的乘坐空間。

▲美規僅有高規的74.4kWh電池與雙馬達四驅單一配置。

歐規提供單馬達、雙馬達配置，不過美規僅有雙馬達四驅選項，電池也並未提供入門的57.7kWh容量，僅有74.4kWh電池可選，可輸出338匹馬力，繳出466公里續航力。

內裝設計則不陌生，基本來自bZ4X設計，採用14吋多媒體螢幕，方向盤、儀錶等與bZ4X造型相同，螢幕下方仍保留部分實體按鍵，採用旋鈕式排檔操作。