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TOYOTA「全新電動跑旅」大陸6月上市！售價低於新台幣58萬

▲TOYOTA全新bZ5於5月16日下線生產！6月正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新bZ5於5月16日下線生產！6月正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

於4月上海車展亮相的TOYOTA全新電動跑旅bZ5，近來大陸一汽豐田原廠宣布bZ5將在5月16日舉行下線生產儀式，並預計於6月正式上市，目前預售價低於人民幣13萬，折合新台幣58萬有找！

▲TOYOTA全新bZ5於5月16日下線生產！6月正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA bZ5入手門檻折合新台幣58萬有找。

大陸電動車市場今年可是有不少新黑馬，其中TOYOTA bZ5更是備受關注，尺碼4,780x1,866x1,510mm、軸距2,880mm空間表現優於油車RAV4，售價更是帶來不少話題，官方預告入手門檻不到人民幣13萬，折合新台幣約57.8萬，而高階款則落在人民幣16萬，折合新台幣約71萬。

▲TOYOTA全新bZ5於5月16日下線生產！6月正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA全新bZ5於5月16日下線生產！6月正式開賣。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲bZ5最大續航力來到630公里。

全新bZ5採用單馬達後驅，擁有272匹馬力，配置磷酸鐵鋰電池，續航力分別有550、630公里等規格，外型採用帥氣的跑旅風格，車頭來自與Prius、Camry相仿設計，前後都給人搶眼的時髦感。

中控台上配備大尺寸的中控螢幕，駕駛前方設置小型的數位儀錶，還擁有三輻式方向盤，新車的換檔桿造型很有特色，配備具有256色氣氛燈。

整車配有33組感知雷達傳感器，提供超過30項智慧駕駛、安全輔助等功能，能實現自動停車、ACC、車道維持、自動跟車等更先進的L2等級以上的自動駕駛。

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