「改款HONDA HR-V油耗出爐」不輸對手TOYOTA神車！1公升可跑23.5公里

▲4月能源局油耗出爐！揭露重點HONDA油電HR-V成績。（圖／翻攝自各車廠、能源局）

記者徐煜展／綜合報導

台灣經濟部4月能源局油耗曝光，揭露不少即將上市的重點新車，台灣本田第1款油電HR-V成績出爐，平均油耗達23.5km/L不輸對手TOYOTA Corolla Cross，而進口車則有預計6月會上市的新一代Skoda Superb與正在預售的新一代BMW 2GC轎跑。

▲改款HONDA HR-V油電市區超省油，繳出26.18km/L。

預計6月3日亮相的改款HONDA HR-V，首度採用1.5升e:HEV油電，市區油耗達26.18km/L、高速22.11km/L、平均油耗為23.5km/L，而平均油耗成績與1.8升油電的TOYOTA Corolla Cross不相上下。

除了2款亮點的油耗車型送測，台灣本田另有送測1.5升自然進氣動力，市區油耗13.88km/L、高速18.11km/L、平均油耗16.3km/L。

▲新一代Skoda Superb預計6月上市，採雙車型、雙動力配置。BMW 2GC正在預售中，預計今年上市。

進口車部分則揭露新一代Skoda Superb油耗成績，台灣預計提供1.5升渦輪搭配48V油電，高階款則為2.0升渦輪動力，並有房車與旅行車版本，1.5升動力房車、旅行車分別繳出18.6km/L、18.2km/L；2.0升渦輪2款車型平均油耗為12.8km/L。

正在預售中的新一代BMW 2系列Gran Coupe也出現在4月油耗名單，搭載1.5升渦輪，平均油耗為17km/L，預計會在今年上市。

▲4月上市的小改款Tucson L，共有汽油、油電2款動力揭露油耗成績。

於4月上市的現代Hyundai Tucson L於4月完成油耗送測，共有3款汽油、3款油電車型，汽油車最佳平均油耗為15.6km/L，油電最佳成績為21km/L。