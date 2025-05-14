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台灣新一代「2款法系進口休旅」今年見！1.2升渦輪油電省油省稅金

▲Peugeot 3008、5008送測籌備中，為今年上市作準備。（圖／翻攝自Peugeot） 

▲Peugeot 3008、5008送測籌備中，為今年上市作準備。（圖／翻攝自Peugeot）

記者徐煜展／綜合報導

今年寶嘉聯合可是卯足勁帶來不少重點新車，今年初才剛上市全新油電的2008、408，如今新一代3008、5008近期也在環境部送測曝光，不僅帶來有感的外觀、內裝大換新，更具有省油、省稅金的1.2升渦輪油電新動力！

▲Peugeot 3008、5008送測籌備中，為今年上市作準備。（圖／翻攝自Peugeot）

▲台灣新一代3008、5008將改搭全新P2的1.2升渦輪油電。

台灣原廠近期針對旗下新車進行動力大換新，預計今年登台的3008、5008採用最新的1.2升渦輪油電，來自第三代1.2升PureTech缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，結合48V電動馬達，綜效輸出達136匹馬力、23.5公斤米扭力，電動馬達可提供額外的21匹馬力、5.2公斤米扭力，瞬間最大輸出更可達28匹馬力、5.6公斤米扭力。

這套名為P2的全新油電，在先前的2008、408車型上，能繳出優秀的21.5km/L平均油耗，具備純電行駛能力，其1.2升每年8,640元稅金更是能讓車主省下不少荷包。

▲Peugeot 3008、5008送測籌備中，為今年上市作準備。（圖／翻攝自Peugeot）

▲首波將以汽油渦輪為主，未來2款電動車仍有望登台。

新一代3008、5008台灣首波將以汽油渦輪動力為主，至於國外的e-3008、e-5008電動車雖然不在首波名單中，但以台灣原廠近年來積極拓展新能源市場來看，未來這2款電動休旅也是有機會登台與車迷見面。

大改款3008 與 5008 採用全新數位化座艙，配備 21 吋 Panoramic i-Cockpit螢幕，支援 Apple CarPlay 與 Android Auto，提供更直覺的操作體驗。 安全配備方面，2款車型標配完整的 ADAS 先進駕駛輔助系統，包括 ACC 主動式定速巡航、ASB 主動式煞車輔助、BSM 盲點偵測、LKA 車道維持輔助等功能，全面提升行車安全。

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