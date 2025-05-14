98萬起、安全升級不漲價！台灣「新年式Suzuki S-Cross」跨界休旅開賣

▲新年式S-Cross到港開賣！針對安全有感升級。（圖／翻攝自Suzuki）

記者徐煜展／綜合報導

與日前經銷端流出消息相符，台灣Suzuki原廠於5月14日正式上架S-Cross，重點導入國人重視的安全輔助科技，讓新S-Corss變得更聰明，達到符合L2等級的輔助駕駛科技。

▲新年式安全防護有感升級，重點2款車型都不漲價。

新年式S-Cross維持前驅、四驅2款配置，四驅售價114萬，至於98萬的前驅則會稍晚導入，重點主動安全防護再進階，升級LKA車道維持輔助，能主動偵測車道標線並提供輔助轉向修正，有效減少長途駕駛的負擔與疲勞感，結合全速域ACC，享有便利的L2輔助駕駛科技。

除此之外DSBS II雙感知器煞車輔助系統，於路口左、右轉之際，主動偵察轉彎側是否有行人、騎士、車輛穿越，對駕駛人提出警示，為行車安全進行嚴格把關。

▲多項配備結合360度環景提供嚴格安全防護。

並新增LDP車道偏離輔助、HBA遠光燈輔助、TSR交通標誌識別，全方位安全科技還包括ACC主動式車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示、Weaving alert駕駛疲勞警示、ESS緊急煞車訊號警示，更能有效未駕駛人減輕開車壓力，進而提升行車旅程的舒適。

動力採用1.4升渦輪搭配48V輕油電，繳出129.2匹馬力、23.9公斤米扭力，以及17.7km/L平均油耗。