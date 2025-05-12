98萬起！台灣新年式「Suzuki跨界休旅S-Cross」流出　升級L2輔助駕駛

▲經銷端流出新年式S-Cross將升級重點的L2輔助駕駛科技！（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣於2022年導入的Suzuki跨界休旅SX4 S-Cross，近期從經銷端傳出將有新年式規劃，且佛心的升級重點的L2輔助駕駛，將維持98萬起的原先售價！

▲新年式升級L2輔助駕駛，且預計還不漲價。

台灣新生代Suzuki SX4 S-Cross於2022年發表，更是亞洲第1個上市國家引起不少話題，目前現售車型提供98萬的2WD與114萬Allgrip四驅車型，近期將迎來有感的重要更新，導入國人重視的L2輔助駕駛科技。

SX4 S-Cross輔助駕駛科技功能與Swift相近，以原本擁有的全速域ACC、盲點偵測、RCTA後方來車警示等，新年式追加升級LKA車道置中功能，讓SX4 S-Cross能達到符合L2等級水準的ADAS輔助駕駛科技。

▲動力維持1.4升渦輪搭配48V輕油電。

在配備上略有小調整，114萬的四驅車型將取消全景天窗，動力維持1.4升渦輪引擎配上SHVS 48V輕油電，帶來129.2匹馬力與23.9公斤米扭力，2WD油耗19.4km/L、四驅車型為17.4km/L。