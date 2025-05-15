「TOYOTA bZ改款電動休旅」北美登場！電池升級比台灣bZ4X更會跑

▲TOYOTA改款bZ4X登陸北美市場！還換上新名字bZ帶來新氣象。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA電動車大軍一輛接一輛進軍北美市場，除了有C-HR電動版外，還另有台灣熟悉的bZ4X，不過這次北美除了導入最新的小改款，還專屬換上bZ新名字來對外溝通。

▲改款新bZ電動車外型、內裝不僅亮眼，期更針對重點的電池技術作突破。

相比台灣在售的舊款bZ4X，北美最新亮相的改款bZ電動車，可是針對電池續航大升級，還導入電池預熱系統，共有單馬達前驅、雙馬達四驅等配置，前者馬力從201匹提升到228匹，雙馬達則有338匹馬力水準，入門款採57.7kWh電池，高規為74.4kWh，最高續航力來到505公里之譜。

新bZ與C-HR+同步採用最新的電池預熱功能，讓電池充電前能達到最好的工作溫度，進而減少充電時間能達到30分鐘，AC充電功率提升至22kW，DC則來到150kW。

▲內裝細節優化，質感更加分。

外型變得更時尚精緻，內裝與C-HR電動版相同，換上新的數位儀錶，搭配14吋多媒體螢幕，保留部分的實體操作按鍵，並維持旋鈕式排檔。

台灣目前仍在售舊款的bZ4X，近日已大降價作促銷，原價167萬降價31萬來到136萬，待舊款出清完畢後，台灣相信也會導入國外最新bZ電動車。