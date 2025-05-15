ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA bZ改款電動休旅」北美登場！電池升級比台灣bZ4X更會跑

▲TOYOTA改款bZ4X登陸北美市場！還換上新名字bZ帶來新氣象。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA改款bZ4X登陸北美市場！還換上新名字bZ帶來新氣象。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA電動車大軍一輛接一輛進軍北美市場，除了有C-HR電動版外，還另有台灣熟悉的bZ4X，不過這次北美除了導入最新的小改款，還專屬換上bZ新名字來對外溝通。

▲TOYOTA改款bZ4X登陸北美市場！還換上新名字bZ帶來新氣象。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲改款新bZ電動車外型、內裝不僅亮眼，期更針對重點的電池技術作突破。

相比台灣在售的舊款bZ4X，北美最新亮相的改款bZ電動車，可是針對電池續航大升級，還導入電池預熱系統，共有單馬達前驅、雙馬達四驅等配置，前者馬力從201匹提升到228匹，雙馬達則有338匹馬力水準，入門款採57.7kWh電池，高規為74.4kWh，最高續航力來到505公里之譜。

新bZ與C-HR+同步採用最新的電池預熱功能，讓電池充電前能達到最好的工作溫度，進而減少充電時間能達到30分鐘，AC充電功率提升至22kW，DC則來到150kW。

▲TOYOTA改款bZ4X登陸北美市場！還換上新名字bZ帶來新氣象。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝細節優化，質感更加分。

外型變得更時尚精緻，內裝與C-HR電動版相同，換上新的數位儀錶，搭配14吋多媒體螢幕，保留部分的實體操作按鍵，並維持旋鈕式排檔。

台灣目前仍在售舊款的bZ4X，近日已大降價作促銷，原價167萬降價31萬來到136萬，待舊款出清完畢後，台灣相信也會導入國外最新bZ電動車。

►鴻海國產「百萬有找Model B」上路今年開賣！7人座MPV本周一同亮相

►台灣福斯今年「3款重點車」全數亮相！新Golf先發、新一代Tiguan隨後來

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車跨界充電TeslabZ3bZ

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【排骨神偷】婦人老練順走一塊豬肉 眼尖闆娘：頂多20元！

推薦閱讀

「TOYOTA bZ改款電動休旅」北美登場！電池升級比台灣bZ4X更會跑

「TOYOTA bZ改款電動休旅」北美登場！電池升級比台灣bZ4X更會跑

「TOYOTA跑旅空間不輸RAV4」北美停賣4年回歸！全新C-HR不吃油改吃電

「TOYOTA跑旅空間不輸RAV4」北美停賣4年回歸！全新C-HR不吃油改吃電

邁巴赫「第4款量產車」發表！採最新噴塗技術、585匹上空跑車

邁巴赫「第4款量產車」發表！採最新噴塗技術、585匹上空跑車

Nissan公布「最新重生轉型計畫」！樽節成本力拼2026財年正收益

Nissan公布「最新重生轉型計畫」！樽節成本力拼2026財年正收益

369萬起！台灣BMW「豪華電動休旅」開賣　動力升級、首搭M Sport

369萬起！台灣BMW「豪華電動休旅」開賣　動力升級、首搭M Sport

87.9萬起！台灣現代「Mufasa休旅」上市　3車型一周接單破200張

87.9萬起！台灣現代「Mufasa休旅」上市　3車型一周接單破200張

最新文章

「TOYOTA bZ改款電動休旅」北美登場2025-05-15

「TOYOTA跑旅」北美停賣4年回歸2025-05-15

邁巴赫「第4款量產車」發表2025-05-15

Nissan公布最新重生轉型計畫2025-05-14

台灣BMW「豪華電動休旅」預售2025-05-14

87.9萬起！現代Mufasa休旅上市2025-05-14

台灣「新年式Suzuki S-Cross」跨界休旅開賣2025-05-14

台灣新一代「2款法系進口休旅」今年見2025-05-14

TOYOTA「全新電動跑旅」大陸6月上市2025-05-14

「改款HONDA HR-V油耗出爐」6月見2025-05-14

熱門文章

台灣BMW「豪華電動休旅」預售2025-05-14

Nissan公布最新重生轉型計畫2025-05-14

「TOYOTA跑旅」北美停賣4年回歸2025-05-15

TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸2025-05-13

TOYOTA「神車跨界休旅」日本改款現身2025-05-13

87.9萬起！現代Mufasa休旅上市2025-05-14

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車2025-05-05

「第6代TOYOTA RAV4」台灣最快今年見2025-05-13

TOYOTA「全新電動跑旅」大陸6月上市2025-05-14

「改款HONDA HR-V油耗出爐」6月見2025-05-14

相關新聞

「TOYOTA跑旅空間不輸RAV4」北美停賣4年回歸！全新C-HR不吃油改吃電

「TOYOTA跑旅空間不輸RAV4」北美停賣4年回歸！全新C-HR不吃油改吃電

台灣新一代「2款法系進口休旅」今年見！1.2升渦輪油電省油省稅金

台灣新一代「2款法系進口休旅」今年見！1.2升渦輪油電省油省稅金

TOYOTA「全新電動跑旅」大陸6月上市！售價低於新台幣58萬

TOYOTA「全新電動跑旅」大陸6月上市！售價低於新台幣58萬

「改款HONDA HR-V油耗出爐」不輸對手TOYOTA神車！1公升可跑23.5公里

「改款HONDA HR-V油耗出爐」不輸對手TOYOTA神車！1公升可跑23.5公里

吉普「暢銷全尺寸休旅車大改款」再釋預告！經典進化越野一樣強

吉普「暢銷全尺寸休旅車大改款」再釋預告！經典進化越野一樣強

讀者迴響

熱門文章

369萬起！台灣BMW「豪華電動休旅」開賣　動力升級、首搭M Sport

369萬起！台灣BMW「豪華電動休旅」開賣　動力升級、首搭M Sport

Nissan公布「最新重生轉型計畫」！樽節成本力拼2026財年正收益

Nissan公布「最新重生轉型計畫」！樽節成本力拼2026財年正收益

「TOYOTA跑旅空間不輸RAV4」北美停賣4年回歸！全新C-HR不吃油改吃電

「TOYOTA跑旅空間不輸RAV4」北美停賣4年回歸！全新C-HR不吃油改吃電

折合新台幣30萬有找！TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸

折合新台幣30萬有找！TOYOTA集團大發預告「新一代小型MPV」回歸

TOYOTA「神車跨界休旅」日本改款現身！搭載專屬配備　採油電雙動力

TOYOTA「神車跨界休旅」日本改款現身！搭載專屬配備　採油電雙動力

87.9萬起！台灣現代「Mufasa休旅」上市　3車型一周接單破200張

87.9萬起！台灣現代「Mufasa休旅」上市　3車型一周接單破200張

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

「第6代TOYOTA RAV4」台灣最快今年見！將有2.0入門款　新油電更省油

「第6代TOYOTA RAV4」台灣最快今年見！將有2.0入門款　新油電更省油

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366