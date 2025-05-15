ARTC達成「國產Level 3電動巴士」　整合自駕產業鏈秀實力

▲ARTC車測中心整合國內車電供應鏈，宣布國產電動巴士達成Level 3自動駕駛等級。（圖／翻攝自ARTC）



記者林鼎智／綜合報導

ARTC車輛研究測試中心宣布國產電動巴士成功搭載Level 3自駕系統，在經濟部產業技術司科技專案支持下，成功垂直整合國內車電供應鏈及電動巴士製造商，並獲得2025年愛迪生發明獎，展現台灣在智慧車輛領域的實力。

目前國際自動駕駛等級以SAE為依據，自動駕駛程度由低至高分為0-5級，其中Level 3車輛將具備常態自動駕駛能力，可主動執行駕駛任務，僅在系統無法處理時才需由駕駛介入，預計到2030年Level 3自動駕駛系統將成為市場主流。

ARTC車測中心整合國內多家廠商，包括為昇科、智易科技、奇美車電與歐特明提供的雷達與攝影機、義隆集團的駕駛監控系統、旭春開發（轉向控制模組）、友通資訊及車測中心自主研發的自動駕駛決策控制軟體，將SAE Level 3自駕系統導入智慧電動巴士，使其可即時偵測道路環境及車況，具有智慧巡航、車道維持、障礙閃避等功能，成功達到國際標準UN R157的Level 3自駕技術。

自動駕駛時，該系統將透過車內攝影機、AI技術，偵測駕駛眼睛、視線方向等判斷駕駛狀態，若自駕系統遇到無法處理的狀況、將先由駕駛接手處理，若駕駛無法接管則系統將發出警示、並透過車輛減速、靠邊停等方式緊急處置，並由後台系統請人員介入處理。