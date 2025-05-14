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369萬起！台灣BMW「豪華電動休旅」開賣　動力升級、首搭M Sport

▲BMW iX預售。（圖／翻攝自BMW）

▲在1月海外迎來小改款後，BMW汎德也展開新一代iX預售，首波共有2車型，預售價369萬起。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

繼今年1月小改款海外發表後，BMW總代理汎德今（14）日也展開新一代BMW iX豪華電動休旅預售，新iX不僅動力系統、續航及科技配備提升，更首度導入M Sport運動化套件，首波預售共有xDrive45 M Sport、xDrive60 M Sport兩車型，預售價分別為369萬、489萬。

BMW新一代iX電動休旅預售
xDrive45 M Sport：369萬
xDrive60 M Sport：489萬

▲BMW小改款iX預售。（圖／翻攝自BMW）

▲新改款BMW iX首度提供M Sport套件、M多功能跑車座椅，電動動力也提升輸出、續航表現。

新iX外觀維持前衛設計，在車長4,965mm、車寬1,970mm、車高1,695mm（軸距3,000mm）下維持霸氣身形，車頭具有醒目的封閉式雙腎形水箱護罩（具自體修復塗層）、光型變化LED頭燈、全景玻璃車頂，同時首度搭載的M Sport運動化套件也賦予更鮮明跑格，另外也導入最大23吋輪圈，提供多樣車色選擇。

▲BMW iX預售。（圖／翻攝自BMW）

▲iX具有醒目的封閉式雙腎形水箱護罩（具自體修復塗層），此次也首度搭載M Sport套件。

新改款iX車室則具有M Sport內裝套件，包括M多功能真皮跑車方向盤，搭配霧面深灰飾條與黑色高光澤飾板，也首次導入M多功能跑車座椅。另外座艙採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕佈局，並且標配雙前座通風按摩座椅、4區獨立恆溫空調。

▲BMW iX預售。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW iX預售。（圖／翻攝自BMW）

▲新iX的電動動力也有提升，不僅輸出更強、續航表現也更出色。

動力上，新iX xDrive45 M Sport升級電動馬達、電池模組，馬力提升82匹來到408匹，扭力則增加至71.4公斤米峰值，靜止加速破百僅5.1秒，最大續航也較改款前增加167公里來到602公里；iX xDrive60 M Sport則提升至544匹／78公斤米扭力、0-100km／h加速僅需4.6秒，續航力則提升至701公里。

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關鍵字：汽車休旅電動BMWiX小改款豪華M SportxDrive45xDrive60續航動力

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