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邁巴赫「第4款量產車」發表！採最新噴塗技術、585匹上空跑車

▲邁巴赫SL680 Monogram。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲賓士邁巴赫發表SL680 Monogram，該車也是邁巴赫的第4款車型。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士邁巴赫（Mercedes-Maybach）發表全新SL680 Monogram雙門敞篷跑車！新車也是邁巴赫品牌第4款車型，具有強悍動力及獨特美學設計，提供極致駕駛體驗及奢華氛圍。

新邁巴赫SL結合美感、運動，共有White Ambience、Red Ambience兩種選擇，其中White Ambience的車身上半部採曜石黑、下半部為Manuaktur乳白色木紋漆；至於Red Ambience則是曜石黑及石榴紅為主，這些車漆也是專為邁巴赫SL開發，具有鮮艷飽滿色彩。

▲邁巴赫SL680 Monogram。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲邁巴赫SL680 Monogram。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲邁巴赫SL共有兩種車色選擇，並都採用最新PixelPaint噴塗技術。

除了專屬塗裝外，邁巴赫SL也是首款採用專屬鍍鉻格柵的車型，並透過擋風玻璃鍍鉻框架、玫瑰金色調大燈及專屬引擎蓋，該引擎蓋由Sindelfingen工廠首次推出的PixelPaint鈑噴技術（報導請點此）而成，以超過1,000具噴頭、每秒1,000滴以上的方式噴塗20-50微米的漆點而成，具有精準的色彩噴塗，省去重複噴漆、遮蔽膠帶等傳統工序，減少廢品及碳排放。

▲邁巴赫SL680 Monogram。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲邁巴赫SL680 Monogram。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲邁巴赫SL680 Monogram。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲座艙則大量使用水晶白、可持續鞣製的Manufaktur Exclusive Nappa皮革鋪陳。

座艙則大量使用水晶白、可持續鞣製的Manufaktur Exclusive Nappa皮革鋪陳，另外也有鍍鋅座椅靠背、銀色鍍鉻件妝點。動力系統則採4.0升雙渦輪V8引擎，搭配9G tronic 9速自排變速箱、4Matic 4輪驅動系統、電子後軸限滑差速器，最大馬力達585匹。新邁巴赫SL680 Monogram也標配後軸轉向系統，具有靈活操控表現。

▲邁巴赫SL680 Monogram。（圖／翻攝自Mercedes-Maybach）

▲目前邁巴赫SL已在歐洲開賣，售價並未公布。

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