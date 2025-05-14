87.9萬起！台灣現代「Mufasa休旅」上市　3車型一周接單破200張

▲Hyundai南陽實業今（14）日正式發表Mufasa，共有3車型，預售一周接單破200張。（圖／記者林鼎智攝，以下同）



記者林鼎智／桃園報導

繼5 ／6展開預售後，Hyundai南陽實業今（14）日正式發表Mufasa休旅，新車共有3車型，正式售價比預售再降1.1-2.1萬不等，入手門檻自87.9萬起。南陽實業也公布成績，預售一周接單破200張，且有8成皆為頂規GLC車型，目標開出年販5,000台，將成為今年品牌銷量利器。

Hyundai Mufasa 正式售價

GLA：87.9萬（較預售降1.1萬）

GLB：89.9萬（較預售降2.1萬）

GLC：94.9萬（較預售降1.1萬）





▲Mufasa正式售價比預售再降1.1-2.1萬不等，其中以GLB中階降最多，配備上相當豐富。

新Mufasa車格介於Venue、Tucson L之間，並且與Tucson L、Santa Fe同樣搭載N3底盤平台，採前麥花臣、後多連桿獨立懸吊。車身尺碼為4,465 x 1,870 x 1,695mm（軸距2,680mm），在原廠以價格帶設定下，瞄準的競爭對手為福特Kuga、MG HS，同時也為南陽補足百萬內的休旅產品。

▲Mufasa車格介於Venue、Tucson L之間，並且與Tucson L、Santa Fe同樣搭載N3底盤平台，採前麥花臣、後多連桿獨立懸吊，也是南陽百萬內的中型休旅。



整體視覺方面，Mufasa也融合Sensuous Sportiness與參數化鑽石設計元素，搭配直列式頭燈、鑽石格紋前保桿設計、18吋輪圈等，加上辨識度極高的Star Ring星環尾燈，營造出前衛、大膽視覺。

▲Mufasa車尾採環型尾燈設計，辨識度相當高。



Mufasa採12.3雙聯屏數位座艙、雙幅式方向盤，並透過海灣式中控台設計降低駕駛視野盲區、具有觸控式空調面板（保留部分實體按鍵），提供新世代科技座艙感受。另外全車系也標配Level 2駕駛輔助系統、SVM環景影像輔助、BVM盲區顯影輔助等功能，具有手機無線Apple Carplay／Android Auto功能。

▲Mufasa為少數採12.3吋雙聯屏數位座艙設計，設有副駕駛座快速前傾功能，可提供後座尊榮體驗。



空間表現上，Mufasa具有副駕駛座快速前傾功能，加上平整化設計，不僅可載運長型物品、也能提供商務等級的後座尊榮體驗，第2排座椅也採一體式沙發設計，具有椅背角度6度調整，加上後座平板支架、全景玻璃天窗與524L後行李廂空間，滿足休旅買家需求。

Mufasa的動力部分搭載2.0升4缸自然進氣引擎、6速自排變速箱，最大馬力160匹／19.7公斤米扭力，平均油耗為14.8km ／L，目前共提供冰晶藍、極地白、玄武灰、岩石黑等4車色。

▲Mufasa搭載2.0升4缸自然進氣引擎、6速自排變速箱，最大馬力160匹／19.7公斤米扭力，平均油耗為14.8km ／L。