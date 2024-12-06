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賓士開設Manufaktur客製化工坊　新PixelPaint噴塗技術更精準

▲賓士客製化、 PixelPaint。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士於德國Sindelfingen總部開設Manufaktur客製化工坊，可讓車主看到客製化過程，另外還公布PixelPaint新的噴塗方式，可廣泛應用在複雜的客製化塗裝上。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

客製化塗裝正夯！賓士（Mercedes）近日在德國開設新的Manufaktur工坊，讓買家看到車輛的客製化部品，除了為S-Class、AMG車款增添更多客製化項目外，還公布新的PixelPaint噴塗技術，將讓客製化塗裝可更加廣泛運用，滿足買家個人風格外，也能帶來更多利潤。

新的Manufaktur工坊位於賓士德國的Sindelfingen complex大樓內，屬於一個專屬區域，可供車主體驗客製化內容，包括客製化部品手工製作、安裝過程等，該工坊一天最多只能進行20輛車的客制化項目。

▲賓士客製化、 PixelPaint。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士客製化、 PixelPaint。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲Manufaktur客製化工坊一天最多僅可接納20輛車的客製化項目。

除了開設Manufaktur工坊外，賓士也確定將在明年為S-Class、AMG車款提供更多客製化車色及內裝選擇，不過詳細內容則尚未公布。至於新的PixelPaint噴塗技術，則是以噴墨印表機為發想，可實現多種色調的噴塗，以精準的方式將漆料施作在車體上，對應複雜的圖案設計，這項技術在BMW Individual客製化車漆也有使用（報導請點此），也讓客製化車色更加多元、縮短工時。

▲賓士客製化、 PixelPaint。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲PixelPaint噴塗技術是以噴墨印表機為發想，可實現多種色調的噴塗，以精準的方式將漆料施作在車體上。

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關鍵字：汽車賓士客製化PixelPaint塗裝Manufaktur德國噴塗烤漆MercedesBenz

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