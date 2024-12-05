Yamaha「新年式NMAX 125」歐洲登場！採雙眼頭燈、增Tech Max車型

▲影片來源：Yamaha Motor Europe



記者林鼎智／綜合報導

歐洲Yamaha針對NMAX 125推出新年式改款，除了車頭樣貌與XMAX、TMAX看齊外，同時也新增NMAX Tech Max版本，具有4.2吋TFT儀表、Garmin導航圖資等配備。新年式NMAX 155歐洲售價3,600英鎊（折合新台幣約14.8萬），NMAX Tech Max 125則是3,900英鎊，折合新台幣約16萬。

▲歐洲Yamaha推出2025年式NMAX 125，此次改款車頭與TMAX、XMAX看齊，採雙眼造型，同時也新增科技配備的Tech Max版本。（圖／翻攝自Yamaha Europe，以下同）

新NMAX 125換上新的家族語彙造型，改採雙眼LED頭燈，並在車身具有更多銳利線條，車尾則與改款前相差不多，僅針對乘坐舒適性進行優化，車廂空間則為25L，並配備Keyless免鑰匙系統、USB Type-C充電孔。

▲NMAX 125具有更多線條鋪陳，配備免鑰匙系統、Type-C充電孔，車廂空間則是25L。



除了車頭與TMAX、XMAX看齊外，作為MAX車系家族小老弟的NMAX 125也在編成上增添Tech Max車型，配備4.2吋TFT儀表，具有手機藍牙連接功能，同時也內建Garmin導航圖資，車色則有Ceramic Grey陶瓷灰、Dark Magma 2種選擇。

動力上，NMAX 125的水冷單缸引擎也通過Euro 5+排放標準，並增添怠速熄火功能，平均油耗可達為45.45km／L，最大馬力為12.2匹／8,000rpm、最大扭力1.1公斤米／6,000rpm。整車裝備重量為132公斤、座高770mm。電控系統上也有ABS防煞車鎖死、TCS循跡控制系統，不過台灣市場目前並無傳出改款消息。

▲NMAX 125也具有怠速熄火裝置，平均油耗可達45.45km／L，最大馬力為12.2匹／8,000rpm、最大扭力1.1公斤米／6,000rpm。