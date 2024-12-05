「BMW iX電動休旅」小改款官方測試曝！馬達、逆變器升級續航更高

▲BMW原廠釋出iX小改款原型車測試照，預計2026年就會上市。（圖／翻攝自BMW，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

BMW（寶馬）原廠釋出新一代iX電動原型車官方測試照，這款開創品牌電動休旅的先驅在2022年上市，在販售將滿3年之際迎來小改款，預計在2026年就會上市。

從原廠釋出的照片中，可看到小改款iX原型車重新設計水箱格柵，採Neue Klasse設計語彙，具有斜角／垂直排列格柵，同時進氣壩也更為鮮明，保桿2側也有Air Curtain導流氣簾，並重新設計頭燈造型，在日行燈處也採垂直線設計。

▲新iX格柵大小不變，但也會與Neue Klasse設計語彙看齊，採斜角／垂直排列格柵，另外電動馬達、逆變器也會優化，帶來更好的續航表現。



儘管原廠仍相當神秘，但根據《BMW Blog》表示新iX換上新的座椅，並且也升級電動馬達，換上新的軸承與逆變器，加上低滾阻輪胎，將有助於提升動力及續航表現，預估即便在電池容量、效能不變的情況下，預計可提升10%續航表現。

以現行iX xDrive40（76.6kWh電池）的續航力WLTP 425公里來看，將可來到468公里；而現行搭載111.5kWh電池的iX xDrive 50 車型則可從630公里提升至693公里左右，至於更強悍的iX M60車型則也會有所提升。