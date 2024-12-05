「TOYOTA Corolla Cross」北美推新年式！2.0升雙動力折合新台幣77萬

▲北美釋出新年式Corolla Cross！採2.0升汽油與油電。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

不同於台灣的亞太規小改款，北美TOYOTA於12月帶來新年式Corolla Cross神車休旅，採2.0升汽油、油電雙動力配置，配有4驅系統，折合新台幣77萬起！

▲新年式增加水晶紅新車色。

北美新年式TOYOTA Corolla Cross並未跟上台灣亞太規造型，新年式外型、內裝並無太大變動，仍維持2.0升汽油、2.0升油電配置，美金開價24,035元，折合新台幣77萬起。

汽油提供4種車型，可選擇前驅或4驅，至於油電僅有4驅選項，在新年式外觀重點新增討喜的水晶紅新車色，不僅讓Corolla Cross顯得動感，在光影折射下更為閃閃動人，並提供雙色車頂選擇，讓北美新年式Corolla Cross車色選擇多達11款。

▲北美Corolla Cross採5代油電與TSS 3.0防護。

內裝鋪陳不變，熟悉的介面格局，北美Corolla Cross以8吋多媒體螢幕為主，具有無線手機充電等基本配置，不過在安全防護上略勝台灣，北美Corolla Cross乃是採用最新的TSS 3.0系統。

油電車款採2.0升動力與台灣的1.8升不同，其北美已經採用最新的第5代THS油電系統，能繳出196匹綜效馬力，油耗為17.9km/L，比汽油的13.6km/L來得優秀許多。