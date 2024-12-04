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101萬起！台灣新年式TOYOTA RAV4上市　升級不加價、全新特仕車登場

▲新年式RAV4開賣！新增帥氣的魅影特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式RAV4開賣！新增帥氣的魅影特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣和泰於12月4日釋出新年式RAV4，全車系升級無線手機充電等，並且不加價，新年式除了升級配備外，還針對油電車型推出帥氣的全新魅影特仕車！

▲新年式RAV4開賣！新增帥氣的魅影特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式2.0升汽油車型刪減，2.5升油電新增全新特仕車。

如先前經銷商釋出消息所料，台灣新年式RAV4對車型配備作了調整，原本4款2.0升汽油車型新年式變更為2款，分別為101萬豪華、117萬旗艦，而油電除了原先的115萬尊爵、旗艦126萬、旗艦4WD 138萬，還另新增124萬的曜黑魅影特仕車。

▲新年式RAV4開賣！新增帥氣的魅影特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新年式RAV4開賣！新增帥氣的魅影特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲特仕車搭載專屬的黑化套件與18吋鋁圈。

新年式重點，全新RAV4曜黑魅影版採用專屬曜黑外觀設計，以多邊形水箱護罩搭配曜黑前保桿、霧燈、下進氣壩與後視鏡，並配備LED Bi-Beam頭燈。車側強烈的肌肉線條搭配18吋十幅式曜黑鋁圈、曜黑輪拱與側飾板點綴，以及車尾曜黑後保桿與LED光條式尾燈組設計。

車頂部分，採用曜黑雙色2 tone設計展現個性態度，並配備全景式電動天窗及車頂置物架，裝載車主上山下海的冒險之心。車色選擇上，RAV4曜黑魅影版提供鉑鑽白、星鑽銀、石漠藍、雲河灰等4色供消費者選擇。

▲新年式RAV4開賣！新增帥氣的魅影特仕車。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全車系升級標配無線手機充電。

曜黑魅影版透過座椅及飾板的專屬藍色縫線，增添座艙獨特個性氛圍，並搭配12.3吋全彩數位式儀錶板與Drive+ Link 12.3吋 Wi-Fi觸控式主機，讓駕駛清楚掌握行車資訊。此外，曜黑魅影版亦搭載S-Flow智慧型雙區恆溫空調、Qi無線充電座、足踢感應式電動尾門等多項人性化貼心配備。

新年式RAV4全車系配備再升級，標配Qi無線充電座，支援無線充電功能並具LED指示燈以掌握充電狀態，讓每次出行更加輕鬆便利。

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