新年式「歐規TOYOTA Yaris」登場！1.5升油電搭上帥氣GR Sport

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Yaris，為明年2月上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲、日本人氣超夯的TOYOTA Yaris，近來歐規宣布即將新年式改款，搶先公開帥氣的GR Sport車型，不僅帥氣度不輸暴力鴨，還具備優秀節能的1.5升3缸油電！

▲歐規新Yaris外型、內裝並無太大變化，主要新增「森林綠」新車色。GR Sport另有專屬「風暴灰」車色。

雖然台灣已經與TOYOTA Yaris無緣，不過Yaris小鴨仍在全球相當暢銷，自1999年問世全球破1千萬輛銷量，其中主力的歐洲市場就佔了一半以上。近來歐規搶先釋出新年式Yaris，先公開頂規的GR Sport車型，主要新增討喜的「森林綠」新車色作為賣點，而GR Sport還另有「風暴灰」專屬新車色。

▲車內換上GR方向盤、紅色車縫線，搭配大量灰色飾板。

新車色能搭配黑色車頂營造懸浮式效果，除了有新車色選擇外，在Yaris GR Sport上，原廠特別換上全新設計的18吋鋁圈，搭配專屬的GR家族空力套件，讓Yaris GR Sport更增添不少動感。

內裝設計一點都不馬虎，作為入門車系的Yaris，GR Sport特別換上專屬跑車化座椅，內裝以質感優異的灰色飾板搭配紅色車縫線等，讓Yaris GR Sport在視覺、觸覺表現加分。

動力維持1.5升自然進氣搭配油電系統，歐規具有115匹、130匹2種馬力輸出，而在GR Sport車型上，原廠另針對底盤、懸吊系統重新調校，使其擁有更俐落、更有樂趣的操控身手。