ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

新年式「歐規TOYOTA Yaris」登場！1.5升油電搭上帥氣GR Sport

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Yaris，為明年2月上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Yaris，為明年2月上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

歐洲、日本人氣超夯的TOYOTA Yaris，近來歐規宣布即將新年式改款，搶先公開帥氣的GR Sport車型，不僅帥氣度不輸暴力鴨，還具備優秀節能的1.5升3缸油電！

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Yaris，為明年2月上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐規新Yaris外型、內裝並無太大變化，主要新增「森林綠」新車色。GR Sport另有專屬「風暴灰」車色。

雖然台灣已經與TOYOTA Yaris無緣，不過Yaris小鴨仍在全球相當暢銷，自1999年問世全球破1千萬輛銷量，其中主力的歐洲市場就佔了一半以上。近來歐規搶先釋出新年式Yaris，先公開頂規的GR Sport車型，主要新增討喜的「森林綠」新車色作為賣點，而GR Sport還另有「風暴灰」專屬新車色。

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Yaris，為明年2月上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲歐洲釋出新年式TOYOTA Yaris，為明年2月上市作暖身。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲車內換上GR方向盤、紅色車縫線，搭配大量灰色飾板。

新車色能搭配黑色車頂營造懸浮式效果，除了有新車色選擇外，在Yaris GR Sport上，原廠特別換上全新設計的18吋鋁圈，搭配專屬的GR家族空力套件，讓Yaris GR Sport更增添不少動感。

內裝設計一點都不馬虎，作為入門車系的Yaris，GR Sport特別換上專屬跑車化座椅，內裝以質感優異的灰色飾板搭配紅色車縫線等，讓Yaris GR Sport在視覺、觸覺表現加分。

動力維持1.5升自然進氣搭配油電系統，歐規具有115匹、130匹2種馬力輸出，而在GR Sport車型上，原廠另針對底盤、懸吊系統重新調校，使其擁有更俐落、更有樂趣的操控身手。

►第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

►台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：TOYOTAYARISGR SPORTGR YARIS鋼砲掀背車運動操控Yaris Cross休旅跨界

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

台灣新年式TOYOTA RAV4上市2024-12-04

電動車普及毋免驚　中央與地方政府積極完善消防對策2024-12-04

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬2024-12-04

新年式「歐規TOYOTA Yaris」登場2024-12-04

MG「全新大空間電動跑旅」亮相2024-12-04

福斯汽車千人發動罷工圍堵廠房2024-12-03

Honda Odyssey增4人座車型2024-12-03

BMW復古重機R12 S亮相2024-12-03

Nissan破產危機、財務長離職2024-12-03

比亞迪超車福特將成第6大車廠2024-12-03

熱門文章

Nissan破產危機、財務長離職2024-12-03

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身2024-12-03

MG「全新大空間電動跑旅」亮相2024-12-04

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬2024-12-04

台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬2024-12-02

【周焦點】TOYOTA將推國產電動車2024-11-30

Honda Odyssey增4人座車型2024-12-03

快訊／尚騰汽車正式加入寶嘉聯合2024-12-03

BMW復古重機R12 S亮相2024-12-03

新年式「歐規TOYOTA Yaris」登場2024-12-04

相關新聞

Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

比亞迪超車福特將成「全球第6大車廠」！今年有望上看400萬輛　

比亞迪超車福特將成「全球第6大車廠」！今年有望上看400萬輛　

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

讀者迴響

熱門文章

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

MG「全新大空間電動跑旅」亮相！787匹馬力、600公里續航

MG「全新大空間電動跑旅」亮相！787匹馬力、600公里續航

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬！XC40、C40最多折23萬

台灣「Volvo旅行、休旅車」下殺近40萬！XC40、C40最多折23萬

台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

【周焦點】TOYOTA將推國產電動車　新RAV4開賣　改款HONDA HR-V現身

【周焦點】TOYOTA將推國產電動車　新RAV4開賣　改款HONDA HR-V現身

Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366