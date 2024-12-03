Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

▲Nissan傳出僅剩12-14個月面臨破產，近日也傳出財務長離職，成為2年內第2位離職的高階主管 。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

在先前傳出僅剩12-14個月就破產的Nissan（日產），最近也傳出Nissan財務長馬修（Stephen Ma）也將離職，成為Nissan兩年內第2位離職的高階主管。

在Nissan總裁內田誠（Makoto Uchida）宣布Nissan處於緊急狀態後，這位自2019年擔任財務長的馬修也即將離開Nissan，這也是繼先前首席營運長Ashwani Gupta離職後，第2位跳船的高階主管。

▲Nissan目前透過裁員、減產來縮減開支，高階主管也帶頭減薪50%。



Nissan在面臨財務危機後，總裁內田誠也進行一系列縮減支出，包括裁員9,000名員工、包括總裁在內高階主管自願降薪50%，同時美國產量也減產17%等。據統計，除了墨西哥之外，Nissan各市場銷量都衰退，有內部消息人士透露，Nissan僅剩12-14個月得以存活，後續將面臨破產。

Nissan股價也面臨5年以來最低，而造成如今的情況，與2018年前董事長戈恩（Carlos Ghosn）被罷免、減少與雷諾聯盟的合作等內部紛爭有關，同時也面臨大陸車廠比亞迪等電動車、油電車搶市，北美市場也在缺乏油電車款下難與TOYOTA抗衡，錯失市場利基。