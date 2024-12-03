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Jaguar前衛概念車Type 00登場！首款「電動4門GT轎跑」明年底上市

▲Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝自Jaguar）

▲Jaguar全新Type 00概念車亮相，該車也是Jaguar品牌轉型後的新車預覽，首款量產電動4門GT將在明年底到來。（圖／翻攝自Jaguar，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

積極進行品牌轉型的Jaguar，在11月釋出全新品牌識別後，近日也在邁阿密藝術周推出Type 00概念車，強調承襲創辦人William Lyons爵士「Copy Nothing」精神，預覽未來Jaguar車款樣貌。

概念車「Type 00」的命名如同經典車型E-Type，以Type的品牌起源傳承，而第1個0是指Zero零排放，第2個0則是新車系中的0號車；Type 00搭載全新開發的JEA平台，意欲打破現行電動車的設計脈絡，採長車頭、平滑式車頂線條、23吋輪圈與遊艇船尾設計，充滿現代主義的外型。

▲Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝自Jaguar）

▲Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝自Jaguar）

▲Jaguar Type 00共有倫敦藍（上圖）、邁阿密粉（下圖）兩種車色，採長車頭、23吋輪圈、封閉式後尾門設計。

Type 00的車頭採直角建構的平滑表現，並在中央有全新品牌標誌，前車燈也強化車身的4角，並將「leaper躍豹」徽飾以雷射雕刻鑲嵌在車身2側的黃銅飾面上；車尾則採橫式尾燈、封閉式後尾門、與車身切齊的全景式車窗，搭配邁阿密粉、倫敦藍2種車色，展現全新設計理念。

▲Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝自Jaguar）

▲Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝自Jaguar）

▲Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝自Jaguar）

▲Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝自Jaguar）

▲車頭中央採全新品牌標誌，「leaper躍豹」徽飾則以雷射雕刻鑲嵌在車身2側的黃銅飾面上。

Type 00將預覽Jaguar品牌即將推出的新車，未來首款新車將在英國量產，並且是電動4門GT車型，將具備WLTP 770公里續航力，充電15分鐘可跑321公里，預計在明年底就會亮相。

▲Jaguar Type 00概念車。（圖／翻攝自Jaguar）

▲Jaguar將在明年底推出電動4門GT，新車搭載全新開發的JEA平台，將具有WLTP 770公里續航力。

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