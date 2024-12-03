比亞迪超車福特將成「全球第6大車廠」！今年有望上看400萬輛　

▲比亞迪第3季銷量大幅成長，有望在今年超越福特，成全球第6大車廠。（圖／翻攝自比亞迪）



記者林鼎智／綜合報導

在外銷持續成長下，比亞迪（BYD）今年第3季銷量超越福特（Ford），若持續成長下去將超越福特、成為全球第6大車廠，並且今年銷量將上看400萬輛汽車，距離第5大的Stellantis集團僅差10,000輛。

比亞迪今年第3季（7-9月）共賣出113萬輛，較去年同期成長38%，成為歷來最好的一季；而福特則在第3季銷量衰退4萬輛，從第6大車廠滑落至第7，不過1-9月仍小幅領先，共賣出330萬輛，領先比亞迪的325萬輛。

▲除了比亞迪之外，大陸吉利汽車也在第3季大幅成長，領先Nissan，圖為極氪001。（圖／翻攝自吉利汽車）



除了比亞迪外，大陸吉利汽車也在第3季成長14%，共賣出82萬輛，也使吉利領先Nissan，僅排在Honda後面，成為全球第9大車廠。而奇瑞（Chery）的排名也提升至第12名，共賣出55萬輛。

相反的，一些品牌也有衰退，根據《日經新聞》報導，第3季不少品牌在日本、歐洲、美國都出現下滑，像是TOYOTA衰退4%，累積共賣出273萬輛，福斯則衰退7%，賣出217萬輛，第3名Hyundai維持不變，但銷量也衰退3%，共賣出177萬輛，至於Stellantis集團則衰退20%，累積銷量114萬輛。