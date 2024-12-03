第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

▲國外疑似捕獲到第6代RAV4現身測試！（圖／翻攝自IG@cochespias1）

記者徐煜展／綜合報導

自2018年發表的第5代RAV4，近來疑似第6代偽裝測試車被捕獲，從間諜照來看，新RAV4外型走向參考Camry不少，採用顯眼的全新頭燈，俐落的保桿線條、放大的尺碼空間，讓人期待第6代RAV4正式到來！

僅僅一張疑似6代RAV4測試照已經引起不少話題，不過已經有不少人懷疑間諜照的真實性，也並不排除此照片經過AI、合成，但事實上，目前5代RAV4已經超過6年未進行換代，海外早就有消息，第6代RAV4將在明年推出。

▲測試照片RAV4採用與新一代Camry相仿的燈組設計。（圖／翻攝自TOYOTA）

從照片觀察，若真是6代RAV4，尺碼空間比5代放大不少，平台預計是以現行TNGA技術作延伸，同時採用來自新世代的Camry設計語彙，炯炯有神的全新燈組，搭配俐落的保桿線條，都讓下一代RAV4動向備受關注。

▲外型、內裝將取自Camry、Crown等最新家族設計。（圖／翻攝自TOYOTA）

內裝走向不難猜測，應會跟上Camry、Crown步調，導入雙12.3吋螢幕與12.3吋數位儀錶。在動力配置上，RAV4應會持續提供燃油、油電、PHEV等動力，油電採用集團最新的第5代THS技術，未來新RAV4不排除採用2.4升渦輪結合電動馬達的PHEV系統，純電續航力將有100km左右。