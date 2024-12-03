ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

▲HONDA、Nissan、三菱日前宣布聯手合作，有望催生出Odyssey雙生車。（圖／翻攝自Nissan、HONDA）

▲Honda Odyssey在由大陸生產、逆輸入日本上市後，最近廣汽本田也推出4人座車型，瞄準商務需求、後座買家。（圖／翻攝自Honda）

記者林鼎智／綜合報導

Honda Odyssey 7人座MPV自從由大陸廣汽本田生產、逆輸入回日本販售後，近日大陸市場也推出「4人座車型」Odyssey Elite，透過更豪華的內裝、4人座配置瞄準豪華客層，搶食TOYOTA Alphard的市場。

Odyssey Elite採4人座2排設計，使第2排後座空間更大，同時前、後座之間也設置隔板提升私密性，並且配有19吋大螢幕，提供後座視聽娛樂功能，加上Ottoman獨立座椅、雙色皮革、雙層隔音玻璃、專屬腳踏墊等，鎖定商務接送、後座買家，一改原本家用7人座MPV的設定。

▲Odyessey 4人座 。（圖／翻攝自Honda）

▲Odyssey 4人座。（圖／翻攝自Honda）

▲新增的Odyssey Elite 4人座車型具有中央隔板、19吋螢幕，並透過雙色皮革、雙層隔音玻璃、專屬腳踏墊提升質感，搶攻TOYOTA Alphard客源。（圖／翻攝自Honda廣汽本田）

動力則維持不變，Odyssey Elite搭載2.0升e:HEV油電引擎，以2.0升i-VTEC汽油引擎、電動馬達、E-CVT無段變速箱構成，具有181匹馬力／32.1公斤米扭力，平均油耗為16.2km／L。

這款4人座Odyssey Elite在大陸當地售價為43.98萬人民幣，折合新台幣約196.4萬，後續也有望逆輸入至日本市場販售。

►11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

►三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車HondaOdysseyElite4人座廣汽本田逆輸入TOYOTAAlphard後座大螢幕

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

年終最強優惠出爐！速霸陸電動休旅大降價40萬、Mazda送日本機票

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

台灣馬自達「Mazda6、CX-9休旅」官網正式下架！最後掛牌數曝

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

229萬起、最多漲10萬！台灣「新年式Audi A4房車、旅行車」開賣

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

最新文章

Honda Odyssey增4人座車型2024-12-03

BMW復古重機R12 S亮相2024-12-03

Nissan破產危機、財務長離職2024-12-03

比亞迪超車福特將成第6大車廠2024-12-03

快訊／尚騰汽車正式加入寶嘉聯合2024-12-03

Jaguar Type00概念車前衛亮相2024-12-03

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身2024-12-03

三陽董座吳清源曝退車輛公會真相2024-12-03

福斯關廠談判破裂德員工展開罷工2024-12-02

年終最強優惠出爐2024-12-02

熱門文章

Nissan破產危機、財務長離職2024-12-03

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身2024-12-03

台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬2024-12-02

三陽不滿自製率退出車輛公會2024-12-02

台灣11月新車銷量出爐2024-12-02

三陽董座吳清源曝退車輛公會真相2024-12-03

三陽不滿政策突襲退出　車輛公會爭取緩衝期「產發署未同意」2024-12-02

快訊／尚騰汽車正式加入寶嘉聯合2024-12-03

福斯關廠談判破裂德員工展開罷工2024-12-02

台灣馬自達Mazda6、CX-9官網下架2024-12-02

相關新聞

BMW「全新水平對臥復古重機」亮相！子彈頭、雙環表+鋼絲框超帥

BMW「全新水平對臥復古重機」亮相！子彈頭、雙環表+鋼絲框超帥

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

比亞迪超車福特將成「全球第6大車廠」！今年有望上看400萬輛　

比亞迪超車福特將成「全球第6大車廠」！今年有望上看400萬輛　

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

Jaguar前衛概念車Type 00登場！首款「電動4門GT轎跑」明年底上市

Jaguar前衛概念車Type 00登場！首款「電動4門GT轎跑」明年底上市

讀者迴響

熱門文章

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

Nissan破產危機「財務長也要跳船了」！裁員9000人、股價創新低

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

第6代「大改款TOYOTA RAV4」現身！空間尺碼變大　外型跑格更帥了

台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

三陽「不滿國產車自製率突襲」退出車輛公會　花4億開模拼合格

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

11月台灣新車銷量出爐「TOYOTA神車破4000台」特斯拉重回電車王

三陽董座吳清源「直指有人落井下石」才退車輛公會！重申支持國產化

三陽董座吳清源「直指有人落井下石」才退車輛公會！重申支持國產化

三陽不滿政策突襲退出　車輛公會爭取緩衝期「產發署未同意」

三陽不滿政策突襲退出　車輛公會爭取緩衝期「產發署未同意」

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

快訊／尚騰汽車「正式加入寶嘉聯合」愛快羅密歐＆吉普有望導入

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366