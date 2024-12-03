Honda Odyssey推「4人座豪華版」！19吋螢幕、折合新台幣196.4萬

▲Honda Odyssey在由大陸生產、逆輸入日本上市後，最近廣汽本田也推出4人座車型，瞄準商務需求、後座買家。（圖／翻攝自Honda）



記者林鼎智／綜合報導

Honda Odyssey 7人座MPV自從由大陸廣汽本田生產、逆輸入回日本販售後，近日大陸市場也推出「4人座車型」Odyssey Elite，透過更豪華的內裝、4人座配置瞄準豪華客層，搶食TOYOTA Alphard的市場。

Odyssey Elite採4人座2排設計，使第2排後座空間更大，同時前、後座之間也設置隔板提升私密性，並且配有19吋大螢幕，提供後座視聽娛樂功能，加上Ottoman獨立座椅、雙色皮革、雙層隔音玻璃、專屬腳踏墊等，鎖定商務接送、後座買家，一改原本家用7人座MPV的設定。

▲新增的Odyssey Elite 4人座車型具有中央隔板、19吋螢幕，並透過雙色皮革、雙層隔音玻璃、專屬腳踏墊提升質感，搶攻TOYOTA Alphard客源。（圖／翻攝自Honda廣汽本田）



動力則維持不變，Odyssey Elite搭載2.0升e:HEV油電引擎，以2.0升i-VTEC汽油引擎、電動馬達、E-CVT無段變速箱構成，具有181匹馬力／32.1公斤米扭力，平均油耗為16.2km／L。

這款4人座Odyssey Elite在大陸當地售價為43.98萬人民幣，折合新台幣約196.4萬，後續也有望逆輸入至日本市場販售。