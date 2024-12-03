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BMW「全新水平對臥復古重機」亮相！子彈頭、雙環表+鋼絲框超帥

▲BMW R12 S。（圖／翻攝自BMW Motorrad）

▲BMW推出R12 S復古重機，傳承經典R90 S元素，具有子彈頭整流罩，風格強烈。（圖／翻攝自BMW Motorrad，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

致敬1970年代的R90 S經典重機，BMW Motorrad二輪推出新款R12 S復古重機，除了有搶眼的子彈頭風罩，經典的圓型頭燈、鋼絲框加上鍍鉻飾件、端子鏡，展現強烈風格。

▲BMW R12 S。（圖／翻攝自BMW Motorrad）

▲R12 S以R NineT為基礎，採鋼製梯形車架，鋼絲框樣式也與R90 S相似。

效法經典R90 S的設計，BMW新R12 S以R NineT為基礎，具有鋼製梯形車架，除了有大型圓形頭燈、雙圓形指針儀表、子彈頭整流罩外，Option 719 Classic II鋼絲框也與R90 S相似。原廠還提供一系列黑化套件，包括點火線圈蓋、汽缸頭蓋、腳踏板、煞車、變速桿等，另外也可選擇與R90 S一樣的Lava Orange Metallic熔岩橘塗裝。

▲BMW R12 S。（圖／翻攝自BMW Motorrad）

▲BMW R12 S。（圖／翻攝自BMW Motorrad）

▲BMW R12 S。（圖／翻攝自BMW Motorrad）

▲BMW R12 S。（圖／翻攝自BMW Motorrad）

▲R12 S採4活塞卡鉗、前雙碟，同時也具有斜坡起步輔助、定速巡航、循跡控制系統等配備。

動力方面，R12 S則搭載1,170c.c.水平對臥雙缸引擎，具有109匹馬力／7,000rpm、最大扭力11.8公斤米／6,500rpm，採單盤乾式離合器、6速變速箱。另外也標配斜坡起步輔助、加熱把手、定速巡航、循跡控制系統、換檔輔助、自動轉向頭燈等先進配備。

新R12 S也配備前45mm全可調倒叉、後可調避震，並具有前4活塞卡鉗、310mm雙碟盤、後雙活塞卡鉗x265mm碟盤。新車售價21,590美元起（折合新台幣約70.3萬），首批最快明年第一季交車。

▲BMW R12 S。（圖／翻攝自BMW Motorrad）

▲BMW R12 S售價21,590美元起（折合新台幣約70.3萬），首批最快明年第一季交車。

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