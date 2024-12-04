MG「全新大空間電動跑旅」亮相！787匹馬力、600公里續航

▲MG於泰國車展帶來全新的IM6電動跑旅。（圖／翻攝自《autostation.com》）

記者徐煜展／綜合報導

在剛開幕的第41屆泰國曼谷車展，MG一口氣帶來多款重量級新車，除了有超帥氣的Cyberster電動跑車外，現場另首度公開右駕版的IM6電動跑旅，不僅擁著時髦、搶眼的顏值，還具備不俗的車內大空間！

▲MG IM6來自同集團的智己汽車LS6，預告明年泰國上市。

MG於泰國展出右駕的IM6電動跑旅，預計會在明年上市，其實該車是來自上汽旗下的智己汽車LS6，未來於泰國上市後，不排除會換上MG Logo銷售，IM6屬於大型電動跑旅級距，其尺碼4,904x1,988x1,669mm、軸距2,950mm。

▲MG IM6能繳出787匹馬力。

動力配置上相當出色，MG IM6採雙馬達4驅系統，能繳出強悍的787匹馬力、81.6公斤米扭力，3.48秒完成破百加速衝刺，搭載100kWh電池組，18分鐘內完成10～80%充電，NEDC續航力超過600公里。

▲新車擁有親民的迴轉半徑，內裝科技感不俗。

MG IM6更是同級唯一採用4輪轉向車型，擁有相當小的5米迴轉半徑，能帶來更靈活的動態表現，內部配置上，配有15.5吋直列中控螢幕、超大的數位儀錶等，後廂空間表現基本具有665公升，座椅傾倒後可達1,640公升。