台灣速霸陸進口休旅「超殺大降40萬」！Crosstrek百萬有找比國產便宜

▲速霸陸祭出最新優惠！進口Solterra電動休旅大刀砍40萬。（圖／翻攝自速霸陸）

記者徐煜展／綜合報導

台灣速霸陸也抓緊2024年尾作大優惠出清，針對Solterra電動休旅一口氣下降40萬優惠，其他車系也享有年尾促銷，熱門主力Crosstrek小休旅來到96.8萬就能入手，比國產的TOYOTA Corolla Cross部分車型還便宜！

▲Solterra原售價189.8萬下降149.8萬。

台灣下半季開始有不少電動車紛紛降價出招，前有福特電動野馬，如今也輪到速霸陸Solterra降價搶市，原價189.8萬的Solterra電動車，一口氣降40萬來到149.8萬，而Forester、Crosstrek也都針對2024年舊年式出清，Crosstrek下殺百萬有找。

▲Forester降幅12萬，Crosstrek降15萬讓入門款百萬有找。其他車型也祭出不少優惠出清。

2025年式Forester、Crosstrek等車系尚未公布售價，不過舊年式最大降幅達15萬，讓原本111.8萬入門款的Crosstrek下殺至百萬有找，甚至進逼到國產TOYOTA Corolla Cross價格帶。

即日起至12月31日止，原廠隆重推出「SUBARU 歲末試乘賞」活動，凡於上述活動期間內至全台展示中心試乘任一車款，即可獲得抽獎機會，就有機會抽中BGYM比勁 「M718 雲朵柔感按摩椅（價值7萬8千元）」及「S929飛輪車（價值25,990元）」等大獎。