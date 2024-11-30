台灣「Nissan進口」大降20萬！X-Trail、Kicks、Sentra最多折11.6萬

▲備戰2024年最後12月！台灣Nissan國產、進口大促銷。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

2024年僅剩最後的12月，台灣Nissan抓緊今年尾巴作衝刺，在進口房車部分Altima就一口氣大降20萬，而X-Trail、Kicks、Sentra國產則有6.6萬折價幅度，還加送濕拖無線吸塵器！

▲Nissan Altima有感降幅20萬，並能搭配舊換新輔助。

降幅最有感的進口Nissan Altima房車，來與TOYOTA Camry過招，原價139.9萬一口氣降20萬來到114.9萬，搭配舊換新輔助最多省25萬。Nissan Altima搭載2.0升可變壓縮比渦輪，繳出17.7km/L油耗，具備L2等級的ProPILOT智行安全系統。

▲X-Trail經典版原價104.9萬，降幅入手門檻不用百萬。

國產部分也有不少福利，主力X-Trail、Kicks、Sentra針對指定車型折價6.6萬，並享有5萬舊換新、空汙等輔助，也就是說原價Kicks 卓越版81.5萬、Sentra尊爵版78.5萬，Sentra、Kicks都來到70萬有找，X-Trail更低於百萬門檻，上述3款國產車型，購車都享有LG CordZero A9 K+系列濕拖無線吸塵器！

至於正在最後出清的Nissan Juke跨界休旅，全台僅剩不到10輛，抓緊最後機會考慮進口日系跨界休旅的消費者，親臨展間詢問，說不定有望拿到出清大優惠。