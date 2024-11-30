速霸陸推出「WRX美規2025年式」！取消入門車型＆售價調漲

圖文／7Car 小七車觀點

Subaru USA 近日宣布推出 2025 年式 Subaru WRX 車系，取消過往的入門車型，讓 WRX Premium 成為車系的入門版本，建議售價為 35,750 美元起。

▲美規 2025 年式 Subaru WRX 車系登場。

根據官方表示，取消入門車型的主要因素是過往鮮少有消費者選擇，而在 2025 年式車型的變化上，主要是車頭的水箱護罩和行李廂蓋上的 WRX 徽飾採用紅色處理。同時新增 Galaxy Purple 紫色車身塗裝，選配價為 395 美元。

進入到車內，全車系在中控台均採用紅色 WRX 縫線來鋪陳，其中 Limited 和 GT 車型分別在座椅墊和頭枕上採用了大膽的紅色車縫線，且 GT 車型還將12.3 吋數位儀錶板列為標準配備清單內，另外。新年式 WRX 全車系還標準搭載了全新 DriverFocus 駕駛注意力偵測系統。

另外先前推出的 WRX tS 則是車系最頂級的車型，配備 Brembo 卡鉗和 STI 調校的可調式阻尼懸吊，以及採用水晶黑搭配普利司通 Potenza S007 輪胎的 19 吋輪圈，車內則有皮革和 Ultrasuede Recaro 雙材質座椅、數位儀表板以及專屬的 tS 徽飾。

動力上，現行 WRX 全車系搭載代號 FA24 的 2.4L 水平對臥渦輪增壓引擎，提供 275ps/5,600rpm 最大馬力及35.7 kgm/2,000~5,200rpm 峰值扭力，搭配 SAWD 對稱式全時四輪驅動系統以及 Lineartronic CVT 無段變速系統 (可模擬 8 速，並設有換檔撥片可供調整)。電子懸吊系統以及個性化駕駛風格具備四種模式選擇。SGP (Subaru Global Platform) 全球模組化底盤以及 Inner Frame 車體結構技術大幅提升車體剛性並降低車身重心。懸吊採前麥花臣支柱式附扭力平衡桿、後雙 A 臂懸吊式附扭力平衡桿的配置。

在國內市場部分，現行第五代大改款 Subaru WRX 車型自 2023 年 5 月 16 日由台灣意美汽車正式導入後銷量始終不起色，因此在今年分別推出潮黑科技版、赤焰馭望 / STI 空力套件車型來刺激銷售。