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70歲老賓士「身價上看新台幣17億」！W196R銀箭賽車現身國際拍賣

圖文／7Car 小七車觀點

RM Sotheby's 日前宣佈一輛 1954 Mercedes-Benz W 196 R 即將進行拍賣，該車由美國的 Indianapolis Motor Speedway (IMS) 博物館提供，作為首輛出售給私人客戶的 Stromlinienwagen，其最終成交價估計將會超過 5 千萬歐元 (約合新臺幣 16.9 億元)。

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

Mercedes-Benz W196 R 於 1954 年正式登場，作為傳奇 W194 的繼任者，目前世界僅存約 10 輛。其搭載的 M196 2.5L 直列八缸自然進氣汽油引擎可輸出 257hp@8,250 rpm 最大馬力及 247Nm@6,300rpm 峰值扭力，另外更採用管狀車架底盤結構和鎂合金車體以達到極致輕量化。

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

而本次出售的 W196 R Stromlinienwagen 底盤編號為 00009/54，由 Mercedes-Benz 在 1965 年時捐贈給美國 Indianapolis Motor Speedway (IMS) 博物館，擁有相當特殊的 Stromlinie 低風阻車體造型，最高時速可達 186mph，當時更由 Juan Manuel Fangio、Stirling Moss 等偉大賽車手駕馭，可說是最具代表性的賽車之一。

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

Mercedes-Benz W 196 作為三芒星品牌最重要的銀箭賽車，乘載著頂尖科技、純粹血統以及雄厚熱忱，成為全球層峰收藏家們朝思暮想的夢中情人；而本次 RM Sotheby's 所舉行的拍賣會，終於提供了一個千載難逢的入手機會，相信成交價格將會相當可觀。

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

估價將超過 5 千萬歐元！　這輛 Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen 即將進行拍賣

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士W196RStromlinienwagen銀箭賽車汽車古董車拍賣

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