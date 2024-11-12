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光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲

▲光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲。（圖／翻攝自KYMCO）

▲光陽於日前的2024米蘭車展上，公布量產版本的RTS R 165超級水冷街跑旗艦。（圖／翻攝自KYMCO）

記者張慶輝／綜合報導

國內機車大廠KYMCO光陽日前在2024米蘭車展（EICMA）上，正式公布了量產版本的RTS R 165超級水冷街跑旗艦，近期也在國內市場展開預接單活動，預購期間開出相當有誠意的優惠價106,500元，加上亮眼的16.8匹綜效馬力與輕量化車重，相信會引起運動速克達玩家高度關注。

▲光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲。（圖／翻攝自KYMCO）

▲只要在活動期間內至全台門市完成預購登錄，就能以最低106,500元入手。（圖／翻攝自KYMCO）

RTS R 165這波預購優惠除了能以106,500元（建議售價114,500元－購車金4,000元－購車優惠2,000元－限時加碼2,000元，不含牌險）入手新車外，若以分期方式購車也能享受與現金相同價格，並且可享有24期0利率、以及加贈神盾保險等優惠；上述活動自即日起至11／30止，且須至全台門市完成預購系統登錄。

▲光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲。（圖／翻攝自KYMCO）

▲RTS車系是在今年6月橫空出世，當時以135與125打頭陣，動力更充沛的的165則還不是最終版本。（圖／翻攝自KYMCO）

光陽在今年6月於麗寶國際賽車場發表全新的RTS車系，當時以135c.c.與125c.c.打頭陣，並同場預告最強悍的RTS R 165將會在米蘭車展首發，且會作為統規賽指定用車；儘管當時RTS R 165還不是最終版本，不過現場實際體驗過的媒體與專業車手都對其16.8匹馬力讚不絕口，而且拜僅125公斤的極輕車重所賜，整體操控表現犀利靈活，最大傾角更高達45.6度，無論賽道山道都能享受騎乘樂趣。

▲光陽RTS R 165「預購優惠價106500元」！挾16.8匹綜效馬力正式來襲。（圖／翻攝自KYMCO）

▲透過全新165c.c.引擎搭配ISG智慧賦能油電科技，能帶來亮眼的16.8匹綜效馬力。（圖／翻攝自KYMCO）

RTS R 165同樣延續了光陽獨家的ISG智慧賦能油電科技，能透過偵測騎士轉動油門的動作，即時調整ISG馬達的動力，不僅能縮短轉速拉升時間，還能帶來額外的0.5匹馬力提升，使得加速性能更加亮眼，配合水冷系統，輸出更穩定持久；與強大動力和犀利操控相配合的還有完整電控，透過TCS循跡控制與ABS防鎖死煞車，讓騎士在享受充沛動力的同時，也不用擔心加減速時的操作失誤。

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