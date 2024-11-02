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第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身

▲第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲Gogoro新任董事長曾達夢（右）在接任後首次於公開活動露面，Gogoro董事尹崇堯（左）也與車主身分參與了這次的快閃台北橋。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

2024 Gogoro快閃台北橋來了！繼去（2023）年以「百Go夜行」的形式重出江湖後，今年Gogoro官方再度聯手社團志工與PBGN聯盟夥伴，在台北橋重現了無聲機車瀑布，儘管連續遭山陀兒與康芮颱風侵擾，不過最終仍是在活動規模調整之下，順利於今（2）日晚間8點正式展開，而且新任Gogoro董事長曾達夢、以及Gogoro董事尹崇堯也於活動開場時登台致詞，這也是曾達夢接任以來首度於公開活動中露面。

▲第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲受到康芮颱風影響，今年不僅舞台搭設時間受到壓縮，整體規模也有感縮小，不過請到的表演嘉賓仍是相當重磅。

由於康芮颱風前腳剛走，壓縮到了主辦單位搭設舞台的工作時間，所以今日的報到時間延後至晚間6點30分開始，車友在社團志工的引導之下依序進場停車；會場中仍有從全台各地力邀而來的排隊美食快閃店，主舞台更在晚間8點開始由金曲歌手9m88、人氣樂團旺福、DJ Kimberly泡泡與DJ Jova接力演出，再加上穿插其中的有獎徵答與抽獎活動，在重頭戲開始前就把氣氛炒得火熱。

▲第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲今年通過台北橋的時間較去年稍晚了一些，橋下依舊聚集了大量攝影愛好者捕捉難得的畫面。

舞台活動結束後，志工便開始向參加的車友講解快閃流程，最終經過整隊後，超過千位騎士變騎著Gogoro與各式PBGN車款往台北橋進發，直至晚間11時許，在Gogoro代理執行長姜家煒、曾達夢、尹崇堯以及各家PBGN品牌代表的引領下，正式抵達台北橋匝道，經過簡短的攝影環節後，車隊又繼續前進，也正式結束了第7次快閃台北橋的活動。

▲第7次Gogoro快閃台北橋「無聲機車瀑布又來了」新任董事長首現身。（圖／記者張慶輝攝）

▲除了Gogoro高層外，PBGN各夥伴也都派出代表，騎上自家車款參與這次的快閃台北橋。

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