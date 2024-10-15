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光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光

▲光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽舉辦油電進行式記者會，同步帶來電動機車資費優惠與最新燃油國民車款。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽今（15）日舉辦「油電進行式」記者會，會中由光陽集團董事長柯勝峯親自揭開最新電動機車資費優惠與全新燃油機種，包括Ionex電動機車針對各種用量的新購車主，祭出非常有感的資費優惠，另外全新大地名流2.0也為國民車戰場再添一名猛將，並請到知名藝人曾國城代言，同時柯勝峯也帶來了泰國電動機車市場的最新動向，不僅實車落地，首家旗艦門市也即將開幕。

▲光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光。（圖／記者張慶輝攝）

▲Ionex電動機車分別針對單電池車款推出88利集省、以及雙電池車款里程放題等新購資費優惠。

在電動機車資費優惠方面，針對單電池車款推出了「88利集省」，包括新購i-One與i-One Air、Many Macaron、甚至是微型的CoolOne酷玩換電版，都能享受最低月付188起、最長48個月優惠，以每月騎乘63公里來說僅需月付188元，即使是單月騎乘882公里的高用量，也僅需月付431元，除了單電池車款的資費優惠外，新購雙電池機種包括S7、S6、S Techno、i-One Fly、S6Rex、S6 Pro等，都能享有最高36個月498騎到飽，大大降低用車負擔。

▲光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光。（圖／記者張慶輝攝）

▲若是低用量騎士，單電池最低僅需月繳188元，而高用量騎士可選用雙電池機種的498騎到飽。

至於國民機車方面，光陽今天也推出了全新升級的大地名流2.0，透過全新Green Power III動力，使得油耗進一步優化，達到61.3km/L的一級油耗表現，並能帶來10.1匹最大馬力，同時還提供多項貼心配備，包括亮度更高的Class C頭燈組、高亮度尾燈組、100mm寬胎、220mm浪花通風碟、150c.c.等級前叉、可放下700c.c.飲料的前置物空間、USB充電埠、隱藏式雙掛勾、大面積儀表板、755mm低座高、省力中柱、可放下兩頂3/4罩安全帽的33.7公升大車廂等，無論通勤或出遊都好用，光陽為大地名流開出80,800元起（鼓煞不含牌險）的建議售價，上市期間汰舊換新最高補助28,000元（11/29截止）。

▲光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽電動機車「推每月498騎到飽」！全新大地名流2.0首度曝光。（圖／記者張慶輝攝）

▲大地名流2.0換上全新Green Power III動力，油耗進步至61.3km/L外也能繳出10.1匹最大馬力。

除了國內市場的各種驚喜外，柯勝峯也帶來海外市場的最新進展，與泰國國家石油集團PTT共同合作的Aionex，即將於近期在泰國曼谷開設首家期間店，同時最新的車款電視廣告也已於上周開始投放，廣告以打破陳見作為主軸，強調光陽Ionex車款的強大性能，將改寫泰國車迷對電動二輪的想像，柯勝峯也提到已有許多當地玩家與網紅對Ionex車款表現出高度興趣，後續發展值得期待。

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