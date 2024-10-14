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台灣人最愛這款保時捷「年銷量爆漲42％」！全球市場一樣很搶手

保時捷在台灣2024年前3季共交付4,026部新車，Cayenne交付量比去年同期增長42%，穩坐最受台灣車主歡迎車型的寶座。（圖／保時捷提供）

▲保時捷在台灣2024年前3季共交付4,026部新車，Cayenne交付量比去年同期增長42%，穩坐最受台灣車主歡迎車型的寶座。（圖／保時捷提供）

圖文／CTWANT

保時捷在今（2024）年前三季度穩健發展，雖然正處於全面革新產品陣容的階段，不過不僅Cayenne迎來強勁成長，雙門跑車表現也優於去年同期。受限於產品供應有限，今年1月至9月保時捷向全球客戶交付22萬6026部新車，較去年略減7%。目前保時捷旗下Panamera、Macan、Taycan和911四款車型均進入改款和產能提升階段。

保時捷全球銷售及行銷執行董事會的成員Detlev von Platen表示，「隨著產能及供應逐步提升，我們對今年最後一季的衝刺充滿信心。」

保時捷指出，歐洲市場（德國除外）前3季共交付5萬2465部新車，較去年同期增長1%；德國本土市場交付量達2萬6838部，比去年同期增長8%；中國受當地經濟壓力和保時捷專注於價值導向銷售策略的影響，保時捷前3季交付量為4萬3280部，下降29%。不過在北美市場需求強勁，但受限產品供應不足，交付量為6萬1471部，比去年同期下降5%；在海外及新興市場則交付4萬1972部新車，成長3%。

Porsche Cayenne為保時捷全新產品陣容中首款亮相的車型，在上市1年後交出亮眼成績，成為前3季交付量最高的車型，共計7萬7686部車，年增21%。Macan則因多數市場進入車款世代交替階段，交付量為5萬5000部，較去年同期減少20%。Detlev von Platen表示：「全新純電SUV現已開始交車，我們相信這款車將不負期待，以其創新科技與卓越性能令市場驚艷。」

至於保時捷經典911跑車依然備受客戶青睞，前3季全球交付量達到3萬9744部，年增2%。受中國市場挑戰及產品週期調整影響，Panamera交付2萬1506部，年減20%；Taycan同樣因產品週期調整，自1月到9月交付1萬4042部 ，年減50%；而718 Boxster和718 Cayman實現1萬8048部的目標，成長10%。

而在台灣方面，保時捷2024年前3季共交付4,026部新車，Cayenne交付量比去年同期顯著增長42%，穩坐最受台灣車主歡迎車型的寶座；911成長力道強勁，交付量比去年同期增加44%，至於718車系表現穩定，年增10%。值得注意的是，全新純電Macan尚未在台推出，不過已引發市場的高度關注，台灣保時捷也預告會在11月1日正式在台發表。

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關鍵字：Porsche保時捷Cayenne凱燕休旅車汽車新車台灣銷量

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