台灣保時捷預告「Macan電動跑旅11／1上市」！雙車型預售價373萬起

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年 1 月稍早，德國經典跑車品牌 Porsche 正式發表品牌首款純電休旅車第二代 Macan，並相繼於各國市場(台灣、日本、北美等)開放預售後，如今即將正式登台。Porsche Taiwan 今日(10/14)透過媒體邀約預告，宣布將於今年 11/1(五)正式在台發表全新第二代純電動 Porsche Macan，首波預售提供兩款車型分別為 Macan 4 (預售價新臺幣 373 萬元起)及 Macan Turbo (預售價新臺幣 541 萬元起)，至於正式建議售價有待屆時原廠公布。本站 7Car<小七車觀點> 將於發表當日 (11/1) 第一時間前往活動現場，並將為各位讀者帶來更進一步報導，敬請鎖定。

在外型上，官方表示全新第二代 Electric Macan 是品牌首款以現有車款進行電動化的車款，在保留經典車身比例的同時，因應電動車的需求而做了調整，使 Macan 的造型更運動、更現代、更動感。像是車頭前方微微傾斜的前廂蓋，和 Macan 自推出以來飽滿的葉子鈑設計。車側部分配備最大為 22 吋的輪圈，搭配前後不同尺寸的輪胎，軸距 2,893 mm 比前一代車型加長 86 mm，同時縮短前、後懸長度，使車長維持在相似的尺寸。而在尺碼部分，長寬高分別為 4,784mm x 1,938mm x 1,622mm。

其新一代 Electric Macan 頭燈採用分離式設計，上半部的燈組內部為四點式的日間行車燈，鑲嵌在前葉子鈑上，彰顯車身寬度；主要的頭燈模組可以選配 LED 矩陣式頭燈系統，設置於車頭前方較低的位置。從後方來看，強烈的肩線設計帶來富有肌肉線條的視覺感，搭配車尾設置於 3D 立體光帶中央的保時捷字樣，運動感更加強烈。

內裝格局上，Electric Macan 中控台配有全新的 12.6 吋全液晶儀表板，整體設計理念向 Taycan 看齊，在弧形的結構下朝向駕駛者，儀表取消了邊框設計。10.9 吋中央觸控螢幕選用內嵌式設計，其螢幕高度有利於駕駛人進行近距離操作。另外，副駕駛前方還加入第三組 10.9 吋娛樂螢幕，同樣有防窺設計。空間機能上，前行李廂蓋底下擁有 84 公升，後行李廂空間在貨物模式下可達 540 公升，若將後座椅背完全收折，後行李廂的空間最多還能增加至 1,348 公升。

動力部分，首波提供的 Macan 4 和 Macan Turbo 都採用四輪驅動系統，Macan 車型也搭載了保時捷主動式懸載調整系統（PASM）的電子阻尼控制。性能上，Macan 4 在超增壓模式下可輸出高達 408 PS（300 kW）最大馬力，Macan Turbo 為 639 PS（470 kW），兩款車型的最大扭力分別為 650 Nm 及 1,130 Nm，加速表現 Macan 4 只要 5.2 秒就能從靜止加速至 100 km/h，而Macan Turbo 則僅需 3.3 秒。兩款車型的極速分別為時速 220 km/h 與 260km/h。

充電表現方面，第二代 Macan 採用 800 V PPE 平台打造，電池總容量為 100 kWh，其中 96 kWh 為可用容量。透過 DC 直流快充功率可達 270 kW，在合適的快充站只需約 21 分鐘就能將電池的電量從 10 % 補充至 80%。

自 2014 年以來，Porsche 在全球共交付超過 80 萬部 Macan，未來，將正式交由純電版本的第二代車型接棒。而純電新一代 Macan 車系也於今年 5 月正式在 Porsche 位於德國萊比錫的碳中和工廠正式量產，預計將在今年下半年開始陸續交付給全球車主。本站 7Car<小七車觀點>於今年 (2024) 1 月稍早時，有赴往 2024 北京國際車展針對第二代 Electric Macan 進行實際拍攝，搶先帶領各位讀者一睹實車的魅力所在，有興趣之讀者，歡迎[請按此參閱]。