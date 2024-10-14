馬自達「BT-50皮卡車大改款」預告10／18登場！僅有右駕台灣無緣

圖文／7Car 小七車觀點

Mazda 日前於澳洲公布全新改款 BT-50 車系的預告，將在 10/18 正式亮相。預期將導入全新的車頭面貌，並精進整體的配備表現。

▲全新改款 Mazda BT-50 預告 10/18 澳洲亮相。

現行販售的 Mazda BT-50 於 2020 年登場，並在 2024 年式車型進行配備上的更新，不過這次預告登場的 2025 年式車型原廠表示其將由內而外的全面重新設計，具體變動幅度為何還有待發表當天公布才能知曉。

▲現行販售的 Mazda BT-50 首度於 2020 年登場。

不過從官方公開的預告圖片來看，新款 BT-50 將擁有更加銳利的 LED 頭燈組，內部的光源排列組合與現行 CX-5 相當接近，同時水箱護罩也會經過重新設計，看起來更為時尚有型。

除了加入全新的外觀之外，新款 BT-50 預計還將將導入更多的新科技配備，像是 7 吋數位儀錶板、9 吋多媒體觸控螢幕，以及 USB-C 充電孔、遠端引擎啟動和更多的安全輔助系統等等。

動力部分，BT-50 入門車型配備 1.9 升渦輪柴油引擎，可發揮 148 匹最大馬力和 350 牛頓米峰值扭力。高階車型搭載 4JJ3 3.0L 柴油引擎，擁有 190匹馬力、450 牛頓米的出力表現，配備 6 速手排或自排變速系統，提供 4x4 和 4x2 兩種版本。

Mazda BT-50 與 Isuzu D-Max 是相同架構衍生的兄弟車款，均為泰國製造的皮卡之一，亦是 Mazda 在澳洲市場第二暢銷的車型，排行僅次於 CX-5。市場上的主要對手有 Ford Ranger、Toyota Hilux 以及 Mitsubishi Triton 等中型貨卡。但 BT-50 向來只供應右駕市場，除了澳洲市場之外，亦在東南亞販售，因此並無機會導入台灣市場販售。